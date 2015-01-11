Электронные трудовые книжки выбрали более 43 тысяч южноуральских работников

С 1 января 2020 года работодатели Челябинской области начали принимать заявления о выборе способа ведения трудовой деятельности. На сегодняшний день более 43 тысяч жителей региона выбрали электронный формат ведения трудовой книжки.Электронная трудовая книжка является новым форматом ведения сведений о работе. Для южноуральцев электронная версия обеспечит постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронный формат является добровольным. Работодатель до 31 октября текущего года обязан письменно уведомить сотрудников о возможности выбора между бумажной и электронной версией ведения документа. В случае выбора электронной трудовой, необходимо сохранять бумажный документ, поскольку в электронной книжке будут фиксироваться сведения с 2020 года. У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о работе будут вестись только в электронном виде.Подробная информация об электронных трудовых книжках для граждан и работодателей размещена на официальном сайте ПФР.