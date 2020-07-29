2020-07-30YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинской области на треть увеличилось число домов, построенных с привлечением счетов эскроу Источник: Управление пресс-службы и информации Правительства Челябинской области









Всего с начала 2020 года в Челябинской области с привлечением средств дольщиков введено в эксплуатацию 53 дома, из них 33 – со счетами эскроу.В Челябинской области во втором квартале количество «раскрытых» счетов эскроу увеличилось в два раза. Это означает, что в регионе активно сдают новые дома, построенные с использованием новой схемы финансирования долевого строительства. Речь идёт о специальных банковских счетах, на которых деньги дольщиков хранятся до тех пор, пока застройщик не передаст им готовую квартиру.Во втором квартале 2020 года количество эскроу-счетов, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на Южном Урале выросло на 35% по сравнению с первым кварталом – всего их насчитывается 2069 счетов. На 1 июля объём средств на них составил более 2 млрд рублей, с начала года сумма увеличилась в 2,8 раза.Застройщик получает средства дольщиков, которые хранятся на счетах эскроу, только после передачи им готового жилья. Это и называется «раскрытием» специального счёта.«К 1 июля в регионе «раскрыто» 680 счетов, с которых застройщикам уже перечислено более 1 млрд рублей. По этому показателю Южный Урал лидирует среди других регионов Уральского федерального округа. По общему количеству эскроу-счетов регион занимает третью позицию, уступая Тюменской и Свердловской областям», - сообщили в отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.По данным регионального Минстроя, сегодня в Челябинской области с привлечением средств на счета эскроу 39 застройщиков ведут строительство 117 домов. «Всего в 2020 году застройщики планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию 161 дом. С начало года 81 дом уже ввели в эксплуатацию, до конца года мы планируем ввод ещё 80 многоквартирных домов. С привлечением средств на счета эскроу на территории Челябинской области 39 застройщиков сейчас в общей сложности ведут строительство 117 домов», - отметила заместитель начальника управления жилищной политики министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина.На покупку жилья в новостройке сегодня можно воспользоваться льготной ипотекой 6,5% годовых. Эта программа работает до 1 ноября 2020 года, и её участником может стать любой желающий, имеющий гражданство РФ. Южноуральцы активно оформляют льготную ипотеку: к середине июля принято 5600 заявок – это в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. С 1 июля 2019 года новая схема финансирования долевого строительства стала обязательной, она защищает права дольщиков, готовых приобрести квартиры в новостройках. Главное преимущество счетов эскроу при покупке жилья на стадии котлована – защита денежных средств. Деньги лежат на специальном счете в банке и принадлежат покупателю до тех пор, пока застройщик не сдаст дом. В случае банкротства строительной компании дольщик сможет вернуть всю внесенную сумму.Справочно:На 1 июля строительные компании Челябинской области заключили с банками 44 кредитных договора, общая сумма денежных средств которых составила порядка 13,5 млрд рублей. Источник: Управление пресс-службы и информации Правительства Челябинской областиВсего с начала 2020 года в Челябинской области с привлечением средств дольщиков введено в эксплуатацию 53 дома, из них 33 – со счетами эскроу.В Челябинской области во втором квартале количество «раскрытых» счетов эскроу увеличилось в два раза. Это означает, что в регионе активно сдают новые дома, построенные с использованием новой схемы финансирования долевого строительства. Речь идёт о специальных банковских счетах, на которых деньги дольщиков хранятся до тех пор, пока застройщик не передаст им готовую квартиру.Во втором квартале 2020 года количество эскроу-счетов, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, на Южном Урале выросло на 35% по сравнению с первым кварталом – всего их насчитывается 2069 счетов. На 1 июля объём средств на них составил более 2 млрд рублей, с начала года сумма увеличилась в 2,8 раза.Застройщик получает средства дольщиков, которые хранятся на счетах эскроу, только после передачи им готового жилья. Это и называется «раскрытием» специального счёта.«К 1 июля в регионе «раскрыто» 680 счетов, с которых застройщикам уже перечислено более 1 млрд рублей. По этому показателю Южный Урал лидирует среди других регионов Уральского федерального округа. По общему количеству эскроу-счетов регион занимает третью позицию, уступая Тюменской и Свердловской областям», - сообщили в отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.По данным регионального Минстроя, сегодня в Челябинской области с привлечением средств на счета эскроу 39 застройщиков ведут строительство 117 домов. «Всего в 2020 году застройщики планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию 161 дом. С начало года 81 дом уже ввели в эксплуатацию, до конца года мы планируем ввод ещё 80 многоквартирных домов. С привлечением средств на счета эскроу на территории Челябинской области 39 застройщиков сейчас в общей сложности ведут строительство 117 домов», - отметила заместитель начальника управления жилищной политики министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.На покупку жилья в новостройке сегодня можно воспользоваться льготной ипотекой 6,5% годовых. Эта программа работает до 1 ноября 2020 года, и её участником может стать любой желающий, имеющий гражданство РФ. Южноуральцы активно оформляют льготную ипотеку: к середине июля принято 5600 заявок – это в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. С 1 июля 2019 года новая схема финансирования долевого строительства стала обязательной, она защищает права дольщиков, готовых приобрести квартиры в новостройках. Главное преимущество счетов эскроу при покупке жилья на стадии котлована – защита денежных средств. Деньги лежат на специальном счете в банке и принадлежат покупателю до тех пор, пока застройщик не сдаст дом. В случае банкротства строительной компании дольщик сможет вернуть всю внесенную сумму.Справочно:На 1 июля строительные компании Челябинской области заключили с банками 44 кредитных договора, общая сумма денежных средств которых составила порядка 13,5 млрд рублей. AzAzA 2020-07-30YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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