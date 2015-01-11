2020-07-31YEKT13:00:00 | Губерния В рамках нацпроекта обновят сельскую библиотеку в Пластовском районе Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Полным ходом идут работы по модернизации библиотеки в селе Борисовка Пластовского района. В этом году учреждение стало участником национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. В результате Борисовская библиотека попала в число победителей областного конкурса и получила 3 миллиона рублей на переформатирование. Ремонт уже завершен. Смонтирован новый потолок и освещение, отремонтированы стены, пол, установлены противопожарные двери.Сейчас идет наполнение библиотеки новым оборудованием, мебелью и книгами. В рамках нацпроекта библиотека получила почти 5 тысяч новых книг, в том числе для слепых и слабовидящих людей. Читателей ждет новая художественная, отраслевая и детская литература.Собраны и установлены новые стеллажи, столы, стулья, интерактивный стол, и оборудование для детской зоны. Идет активная работа по открытию Удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и подключение к ресурсам Национальной Электронной библиотеки.«Главная цель национального проекта «Культура» в части библиотек – привлечь больше посетителей в библиотеки. В первую очередь молодежь, – отметила директор «Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы» Оксана Персичкина, – это требует современных подходов к планировке и дизайну помещений, новых форм работы с посетителями».Борисовская сельская библиотека Пластовского муниципального района после модернизации станет учреждением культуры «нового формата». В интерьере обновленной библиотеки прослеживается четкое зонирование, появились удобные места для чтения и самообразования, а залы стали яркими и современными. На стеллажах – много новых интересных книг. Ее уже сейчас называют центром интеллектуальных коммуникаций жителей села. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Полным ходом идут работы по модернизации библиотеки в селе Борисовка Пластовского района. В этом году учреждение стало участником национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. В результате Борисовская библиотека попала в число победителей областного конкурса и получила 3 миллиона рублей на переформатирование. Ремонт уже завершен. Смонтирован новый потолок и освещение, отремонтированы стены, пол, установлены противопожарные двери.Сейчас идет наполнение библиотеки новым оборудованием, мебелью и книгами. В рамках нацпроекта библиотека получила почти 5 тысяч новых книг, в том числе для слепых и слабовидящих людей. Читателей ждет новая художественная, отраслевая и детская литература.Собраны и установлены новые стеллажи, столы, стулья, интерактивный стол, и оборудование для детской зоны. Идет активная работа по открытию Удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и подключение к ресурсам Национальной Электронной библиотеки.«Главная цель национального проекта «Культура» в части библиотек – привлечь больше посетителей в библиотеки. В первую очередь молодежь, – отметила директор «Межпоселенческой Централизованной библиотечной системы», – это требует современных подходов к планировке и дизайну помещений, новых форм работы с посетителями».Борисовская сельская библиотека Пластовского муниципального района после модернизации станет учреждением культуры «нового формата». В интерьере обновленной библиотеки прослеживается четкое зонирование, появились удобные места для чтения и самообразования, а залы стали яркими и современными. На стеллажах – много новых интересных книг. Ее уже сейчас называют центром интеллектуальных коммуникаций жителей села. AzAzA 2020-07-31YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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