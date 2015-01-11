Участники промышленных кластеров Челябинской области смогут вернуть часть затрат на покупку оборудования

Государственный фонд развития промышленности Челябинской области объявил конкурс на предоставление финансовой поддержки участникам промышленных кластеров Южного Урала в виде возмещения части затрат на покупку оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей. Фонд развития промышленности Челябинской области - единственный региональный ФРП, который запустил такую программу государственной поддержки – из областного бюджета на эти цели направлено 80 миллионов рублей. Размер финансовой поддержки составляет до 60% от затрат, понесенных получателем поддержки на приобретение оборудования, но не более 20 млн рублей на одного участника промышленного кластера.Порядок предоставления финансовой поддержки, а также извещение представлены на официальном сайте ФРП Челябинской области.Прием заявок осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1 (офисный центр «Greenplex», 2 этаж).Окончание приема - 31 августа 2020 года включительно (до 18:00).Ожидается, что субсидия на покрытие затрат поможет от 10 до 40 промышленным предприятиям Челябинской области.