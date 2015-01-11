Проект «Настоящая цифра» представят в Кыштыме

24 сентября в Магнитогорске откроется библиотека нового поколения на базе Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева. Модернизация учреждения проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура». Подробнее
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области закончило приём заявок от муниципальных образований региона на участие в открытом конкурсе на лучший проект по благоустройству территории среди промышленных предприятий.
Известный челябинский ветеринар, создатель и руководитель приюта диких животных и птиц "Спаси меня" Карен Даллакян обратился к главе региона Алексею Текслеру по поводу подписанного постановления, разрешающего отстрел рысей Подробнее
Антимузей компьютеров и истории компьютерных игр представит на Южном Урале уникальную выставку, которая расскажет об истории эволюции счетных систем и вычислительных машин с древнейших времён до наших дней. Выставка будет интерактивной – часть экспонатов действующие, благодаря чему них можно будет сыграть в компьютерные игры разных лет. В рамках выставочного проекта начнет работу музейный кинозал, в котором гостям выставки будет предоставлена возможность посмотреть научно-популярные фильмы о развитии отечественной и мировой кибернетики, послушать лектории.Техническое открытие музея компьютеров в Кыштыме запланировано на 22 августа, о возобновлении приема посетителей будет сообщено дополнительно.