2020-08-04YEKT12:00:00 | Губерния В Троицке по нацпроекту возводят две новостройки для жителей аварийных домов Источник: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области









До конца 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Троицке сдадут два новых дома, квартиры в которых получат жители аварийных домов. На первом доме уже завершаются отделочные работы, продолжается возведение второй высотки. В новые квартиры переедут 352 семьи, сообщает минстрой Челябинской области.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. В 2020 году на эти цели направлено 2 миллиарда рублей из регионального бюджета и 454 миллиона рублей федеральных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.В Троицке по нацпроекту «Жилье и городская среда» строятся два дома для переселенцев. Сюда из аварийных бараков переедут 352 семьи. Отделочные работы на первом доме начались полтора месяца назад. Всего предстоит благоустроить 207 квартир. Планировка дома 97-й серии с трехслойными панелями позволит сохранить в квартирах тепло, они не будут продуваться в ветреную погоду, а зимой – промерзать. Для будущих новоселов квартиры делают под ключ. В них предусмотрены межкомнатные перегородки, сантехника, электричество, пластиковые окна, железные двери, обои и линолеум.«Мы выполнили уже 60% работы, остаточные 40% – отделка третьего и четвертого подъездов. Через месяц отделка в первом доме полностью завершится. Но сдать в эксплуатацию квартиры мы сможем только после полного завершения проекта – у нас есть еще второй дом. Сдача домов будет общей – в конце ноября 2020 года. На данный момент мы уверенно справляемся с поставленной задачей», – сообщил начальник участка ООО «Специализированный застройщик – Горстрой» Владимир Феклистов.Второй дом на 145 квартир находится на этапе возведения. Планируется, что прилегающая территория к домам также будет благоустроена. Для жителей сделают парковочные места, детскую площадку и подъездные пути. Кроме того, рядом с новостройками появится благоустроенная набережная, а также место отдыха для жителей 5 мкрн. Подрядная организация за свой счёт разрабатывает концепцию благоустройства.Всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат около трех тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районахВ Челябинске новоселье в июле этого года в новом доме микрорайона Чурилово уже празднуют 277 семей. Это бывшие жильцы аварийных бараков из Челябинска (143 семьи), Коркино (68 семей) и Копейска (66 семей). Новые дома также построены благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».В Верхнем Уфалее для переселенцев из аварийных домов до конца 2020 года построят три пятиэтажки. В Юрюзани возведут два дома, квартиры в которых получат жители 59 аварийных домов. В городе уже ведутся работы на первой новостройке, строительство второй также начнётся в этом году. Источник: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской областиДо конца 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Троицке сдадут два новых дома, квартиры в которых получат жители аварийных домов. На первом доме уже завершаются отделочные работы, продолжается возведение второй высотки. В новые квартиры переедут 352 семьи, сообщает минстрой Челябинской области.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. В 2020 году на эти цели направлено 2 миллиарда рублей из регионального бюджета и 454 миллиона рублей федеральных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.В Троицке по нацпроекту «Жилье и городская среда» строятся два дома для переселенцев. Сюда из аварийных бараков переедут 352 семьи. Отделочные работы на первом доме начались полтора месяца назад. Всего предстоит благоустроить 207 квартир. Планировка дома 97-й серии с трехслойными панелями позволит сохранить в квартирах тепло, они не будут продуваться в ветреную погоду, а зимой – промерзать. Для будущих новоселов квартиры делают под ключ. В них предусмотрены межкомнатные перегородки, сантехника, электричество, пластиковые окна, железные двери, обои и линолеум.«Мы выполнили уже 60% работы, остаточные 40% – отделка третьего и четвертого подъездов. Через месяц отделка в первом доме полностью завершится. Но сдать в эксплуатацию квартиры мы сможем только после полного завершения проекта – у нас есть еще второй дом. Сдача домов будет общей – в конце ноября 2020 года. На данный момент мы уверенно справляемся с поставленной задачей», – сообщил начальник участка ООО «Специализированный застройщик – Горстрой».Второй дом на 145 квартир находится на этапе возведения. Планируется, что прилегающая территория к домам также будет благоустроена. Для жителей сделают парковочные места, детскую площадку и подъездные пути. Кроме того, рядом с новостройками появится благоустроенная набережная, а также место отдыха для жителей 5 мкрн. Подрядная организация за свой счёт разрабатывает концепцию благоустройства.Всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат около трех тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районахВ Челябинске новоселье в июле этого года в новом доме микрорайона Чурилово уже празднуют 277 семей. Это бывшие жильцы аварийных бараков из Челябинска (143 семьи), Коркино (68 семей) и Копейска (66 семей). Новые дома также построены благодаря.В Верхнем Уфалее для переселенцев из аварийных домов до конца 2020 года построят три пятиэтажки. В Юрюзани возведут два дома, квартиры в которых получат жители 59 аварийных домов. В городе уже ведутся работы на первой новостройке, строительство второй также начнётся в этом году. AzAzA 2020-08-04YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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