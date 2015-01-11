Южноуральцы могут воспользоваться обновленным сервисом для владельцев материнского капитала

Для этого необходимо воспользоваться интернет-услугой «Заказать выписку из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на МСК» в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР или портале госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи).Ранее аналогичный сервис назывался «Получить информацию о размере материнского капитала (или его оставшейся части)». Обновление электронной услуги ПФР связано со сменой формы документа, которая содержит указанные данные. Отметим, что раньше такие сведения предоставлялись в виде справки, теперь – выписки.При необходимости в клиентских службах управлений Пенсионного фонда владельцы сертификата по-прежнему могут оформить заверенную справку о размере материнского капитала (его оставшейся части). В этом случае справка готовится в течение пяти рабочих дней, для ее оформления владельцу сертификата необходимо предъявить паспорт.Напомним, что прием граждан управлениями Пенсионного фонда ведется только по предварительной записи. Записаться на приём можно через сайт ПФР, по телефонам контакт-центров Челябинска 8 (351) 778-67-67 и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных городов), а также по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области.