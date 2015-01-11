Сквер возле ЮУрГУ в Челябинске назовут в честь студенческих отрядов

Челябинцы выбрали общественную территорию, которую назовут «Сквер студенческих отрядов». По результатам голосования на портале «Активный житель 74» им станет пространство возле ЮУрГУ на пересечении улиц Тернопольская и Сони Кривой.Напомним, что администрация города приняла решение присвоить имя «Сквер студенческих отрядов» одному из общественных пространств южноуральской столицы. А какому именно, решили горожане в ходе голосования, которое прошло на портале «Активный житель 74».Всего в голосовании приняли участие 753 человека. Мнения респондентов распределились следующим образом – большая часть (40,90%) считает, что Сквером студенческих отрядов должна называться территория на пересечении улиц Тернопольская и Сони Кривой. 19,12% опрошенных проголосовали за сквер по улице Академика Королева, 14,74% – за сквер по улице Воровского на участке от Доватора до Верхнеуральской. 13,55% голосов набрал строящийся сквер на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга, а сквер по улице Байкальская между домами №27 и №29 –11,69%.Отметим, бойцы студенческих отрядов Челябинской области помогают не только в благоустройстве и озеленении Челябинска, но и трудятся в образовательных, медицинских, социальных учреждениях, участвуют в общегородских мероприятиях, оказывают волонтерскую помощь в сложных ситуациях.