Синоптики рассказали, когда ослабнет жара в Челябинской области

По прогнозам синоптиков, сильная жара в Челябинской области начнет спадать в субботу, 8 августа.

На сайте ЦГМС сообщается, что предстоящей ночью в регионе будет плюс 15-20, в горах и низинах столбики термометров опустятся до 12 градусов, днем в четверг ожидается 29-34. В течение суток сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град, усиление ветра до 12-18 метров в секунду.

«В восточных и юго-восточных районах Челябинской области 6 и 7 августа сохранится аномально жаркая погода – среднесуточная температура будет на семь и более градусов выше климатической нормы», – говорится в сообщении.

Как следует из трехдневного прогноза, в пятницу днем в регионе будет плюс 28-33, в субботу – 23-28, характер погоды существенно не изменится: в отдельных районах возможны осадки, грозы.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-oslabnet-zhara-v-Chelyabinskoy-oblasti_128829.html