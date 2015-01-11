В Челябинской области до 28 августа возможны затруднения при движении транспорта через границу

С 10 по 28 августа в связи с ремонтными работами возможны затруднения при проезде легковых автомобилей и грузового транспорта при пересечении границы в пункте пропуска Бугристое в Троицком районе, сообщает региональное Пограничное управление ФСБ России.Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами. В целях исключения возможных неудобств пограничники просят водителей планировать маршрут с учетом ограничений и напоминают, что в штатном режиме продолжают работать пограничные пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).