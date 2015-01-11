2020-08-06YEKT15:00:00 | Губерния Ещё два предприятия Челябинской области вступили в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» Источник: «ДСТ-Урал»









Эксперты Регионального центра компетенций, созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области для реализации нацпроекта на предприятиях, начали внедрять принципы бережливого производства на ООО «ДСТ-Урал» и АО «Втор-Ком».Открывая стартовое совещание, исполнительный директор тракторного завода «ДСТ-Урал» Артём Шевченко подчеркнул важность участия в нацпроекте и высказал намерение уже через полгода вдвое повысить производительность на потоке-образце.Пилотным потоком на предприятии стало производство и сборка кабин. Позже здесь будет создан эталонный участок. Рабочая группа с помощью экспертов РЦК выявила уже 65 проблем. По мнению руководителя проекта Радика Антоняна, исключив все потери, линия сможет выпускать 70 кабин в месяц вместо нынешних 35.АО «Втор-Ком» из вторичных ресурсов, в том числе прошедших переработку твёрдых коммунальных отходов, выпускает экологичные нетканые геосинтетические материалы для нефтегазодобывающей и строительной отрасли и легкой промышленности.«Уверен, что вступление в нацпроект и сотрудничество с экспертами по бережливому производству поможет нам повысить производительность и в итоге пополнить ассортимент новыми видами продукции», - говорит председатель совета директоров АО «Втор-Ком» Рафаил Рузбин.В течение шести месяцев рабочая группа предприятия будет оптимизировать процесс производства нетканого полотна на линии А31. А затем, считает руководитель проекта Вадим Трубин, компания при необходимости сможет претендовать на льготное финансирование под 1% на модернизацию оборудования по спец. программе регионального ФРП.Напомним, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. На данный момент его участниками являются уже 38 предприятий Челябинской области.***ООО «ДСТ-Урал» - современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве.АО «Втор-Ком» - ведущий российский производитель нетканых материалов. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него. Источник: «ДСТ-Урал»Эксперты Регионального центра компетенций, созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области для реализации нацпроекта на предприятиях, начали внедрять принципы бережливого производства на ООО «ДСТ-Урал» и АО «Втор-Ком».Открывая стартовое совещание, исполнительный директорподчеркнул важность участия в нацпроекте и высказал намерение уже через полгода вдвое повысить производительность на потоке-образце.Пилотным потоком на предприятии стало производство и сборка кабин. Позже здесь будет создан эталонный участок. Рабочая группа с помощью экспертов РЦК выявила уже 65 проблем. По мнению руководителя проекта, исключив все потери, линия сможет выпускать 70 кабин в месяц вместо нынешних 35.из вторичных ресурсов, в том числе прошедших переработку твёрдых коммунальных отходов, выпускает экологичные нетканые геосинтетические материалы для нефтегазодобывающей и строительной отрасли и легкой промышленности.«Уверен, что вступление в нацпроект и сотрудничество с экспертами по бережливому производству поможет нам повысить производительность и в итоге пополнить ассортимент новыми видами продукции», - говорит председатель совета директоров АО «Втор-Ком».В течение шести месяцев рабочая группа предприятия будет оптимизировать процесс производства нетканого полотна на линии А31. А затем, считает руководитель проекта, компания при необходимости сможет претендовать на льготное финансирование под 1% на модернизацию оборудования по спец. программе регионального ФРП.Напомним, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. На данный момент его участниками являются уже.***- современное предприятие по производству промышленных гусеничных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков и кабелеукладчиков. Технику завода используют как крупные предприятия добывающих отраслей России, так и небольшие частные компании, работающие в горнодобывающей сфере, дорожном строительстве, золотодобыче и коммунальном хозяйстве.- ведущий российский производитель нетканых материалов. Компания изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно Теплонит, нетканые основы для напольных и кровельных покрытий, объемное термоскрепленное полотно синтепон швейного и мебельного назначения, холстопрошивной ватин, термовойлок и другие виды технического текстиля. С 1999 года действует производство гофрированного картона и изделий из него. AzAzA 2020-08-06YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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