Южноуральским грибникам разъяснили, как не заблудиться в лесу

С 27 июля по 5 августа спасатели Миасса (Челябинская область) вывели из леса девять заблудившихся грибников – в связи с этим ведомство опубликовало памятку с советами, как не заблудиться в чаще:

Перед походом в лес оповестите близких, куда и насколько вы идете. Предварительно изучите карты, чтобы понимать, куда идти в случае, если потеряетесь.

Нужно ознакомиться с прогнозом погоды, одеться соответственно для лесных прогулок: длинные штанины, рукава и сапоги. С собой необходимо взять запасную одежду (дождевик, кофту).

Обязательно зарядите телефон и возьмите с собой внешний аккумулятор. Положите в рюкзак компас, нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке. Возьмите воду, небольшой запас продуктов.

Если заблудились, не паникуйте! Необходимо набрать номер 112, он работает даже тогда, когда нет связи, или баланс телефона не пополнен. Строго следуйте указаниям оператора, постарайтесь рассказать как можно больше деталей о своем местонахождении.

Внимательно прислушайтесь к звукам вокруг вас. Услышали шум автомобиля, поезда, разговор людей, лай собаки – идите на звук. Пусть вы придете не на «свое» место, но вы выйдете из леса и сможете добраться до дома. Старайтесь как можно больше шуметь: шум отпугнет диких животных и поможет услышать вас спасателям.

Если вы увидели линии электропередачи, идите вдоль них – рано или поздно они выведут к людям. Можно взобраться на высокое дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни.

Обращайте внимание на лесные тропинки, протоптанные человеком. Оставляйте ориентиры – на всякий случай.

Избежать опасной ситуации всегда проще, чем действовать в сложившихся экстремальных обстоятельствах.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskim-gribnikam-razyasnili-kak-ne-zabluditsya-v-lesu_128875.html