Погода на Южном Урале будет штормовой

Челябинскую область оккупировали циклоны – штормовое предупреждение в регионе продлено до 10 августа включительно, – регион продолжает активно заливать дождями.
«Днем 10 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Добавим, атмосферное давление на ближайшие сутки установится на отметке 723-725 мм ртутного столба, что на 14-16 пунктов ниже среднемноголетней нормы для региона.
https://dostup1.ru/society/Pogoda-na-Yuzhnom-Urale-budet-shtormovoy_128929.html