Погода на Южном Урале будет штормовой

Минфин России высоко оценил качество организации межбюджетных отношений в Челябинской области. Ведомство включило наработки южноуральских финансистов в сборник лучших практик, который призван помочь другим субъектам страны в этом вопросе.

Как сообщается в информационном письме Минфина России, в сборнике учтен практический опыт 15 регионов, набравших в 2019 году наивысший балл среди субъектов РФ по качеству организации межбюджетных отношений на региональном уровне и по качеству взаимодействия с органами местного самоуправления.«Челябинская область вошла в число субъектов, чьи наработки станут примером для формирования межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях в других территориях страны», – говорит глава южноуральского минфина Андрей Пшеницын.«Нужно понимать: от того, насколько грамотно и четко выстроены межбюджетные отношения, зависит финансовая устойчивость муниципалитетов. Зависит, получат ли жители конкретных территорий необходимые услуги, будут ли у муниципалитетов финансовые возможности для решения социальных и экономических задач, – пояснил Андрей Пшеницын. – Важно и то, как этот процесс регулируется с нормативно-правовой точки зрения. Поэтому Минфин России и подготовил для регионов методологическую помощь в виде сборника лучших практик».Всего в сборник попало почти 30 нормативно-правовых актов, которые ведомство рекомендует принять на региональном и муниципальном уровнях, чтобы соблюсти положения Бюджетного кодекса РФ и не нарушить действующее законодательство. Отметим, что в Челябинской области эта нормативно-правовая база полностью принята. Подробнее