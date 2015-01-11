В Трёхгорном готовится к открытию виртуальный концертный зал

В рамках нацпроекта «Культура» в Трехгорном готовится к открытию виртуальный концертный зал в Досуговом центре «Утес». «Трехгорненцы с нетерпением ждут открытия виртуального концертного зала, – рассказала заведующая отделом культурно-массовой работы МАУ «ДЦ «Утёс» Надежда Кондратьева, – ведь теперь у поклонников музыкального искусства появилась уникальная возможность смотреть не только концерты в записи, но и живые онлайн-трансляции выступлений великих музыкантов и прославленных коллективов. Мы сможем присутствовать на знаковых международных, российских и областных культурных мероприятиях».В прошлом месяце в муниципальном учреждении было установлено оборудование. Для трансляции видео будет использован большой экран, для качественного звучания – профессиональная акустическая система, позволяющая сохранить уникальную чистоту звука, и микшерный пульт.Общая сумма, выделенная в рамках нацпроекта на приобретение оборудования, составила порядка 2,5 млн рублей.