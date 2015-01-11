2020-08-11YEKT12:00:00 | Губерния Цифровой сервис, разработанный в рамках соглашения с «Яндексом», поможет южноуральским медикам выявлять заболевания на ранней стадии Источник: spbmiac.ru









В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и компанией «Яндекс» состоялся запуск первого пилотного проекта в сфере здравоохранения Челябинской области. В случае успеха новый программный продукт компании RADLogics в партнерстве с «Яндекс. Облако» будет распространен по медицинским организациям региона. На базе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске запущен пилотный цифровой сервис по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии. Разработчиком цифрового продукта выступает компания RADLogics в партнерстве с «Яндекс. Облако». Данный пилотный проект продлится месяц, по результатам которого будет принято решение о возможном тиражировании данного программного продукта по Челябинской области.Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и помогать врачам выявлять заболевания на ранней стадии, например, при онкологии легких, пневмонии или COVID-19. Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS – медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут.«В качестве целей перед пилотным проектом стояла оценка возможностей, качества и скорости работы искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и тем самым существенно помогать врачам в текущих реалиях эпидемиологической обстановки. Стоит отдельно отметить, что пилотный проект запущен буквально несколько дней назад, но медицинский персонал качеством работы данной системы уже полностью удовлетворен. Также хочется обратить внимание, что скорость обработки снимка соответствует заявленному времени и позволяет в разы облегчить работу медработников», – дал оценку системе заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов.Сотрудники АНО «Центра развития цифровых технологий» (АНО «ЦРЦТ») продолжают работу по реализации других проектов, согласно подписанному соглашению, и уже в ближайшем будущем планируется внедрение ещё четырёх пилотных проектов, направленных на развитие цифровых технологий в области здравоохранения. Источник: spbmiac.ruВ рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и компанией «Яндекс» состоялся запуск первого пилотного проекта в сфере здравоохранения Челябинской области. В случае успеха новый программный продукт компании RADLogics в партнерстве с «Яндекс. Облако» будет распространен по медицинским организациям региона. На базе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске запущен пилотный цифровой сервис по предиктивному анализу рентгеновских снимков и компьютерной томографии. Разработчиком цифрового продукта выступает компания RADLogics в партнерстве с «Яндекс. Облако». Данный пилотный проект продлится месяц, по результатам которого будет принято решение о возможном тиражировании данного программного продукта по Челябинской области.Решение основано на возможностях искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и помогать врачам выявлять заболевания на ранней стадии, например, при онкологии легких, пневмонии или COVID-19. Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS – медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут.«В качестве целей перед пилотным проектом стояла оценка возможностей, качества и скорости работы искусственного интеллекта, который способен анализировать снимки и тем самым существенно помогать врачам в текущих реалиях эпидемиологической обстановки. Стоит отдельно отметить, что пилотный проект запущен буквально несколько дней назад, но медицинский персонал качеством работы данной системы уже полностью удовлетворен. Также хочется обратить внимание, что скорость обработки снимка соответствует заявленному времени и позволяет в разы облегчить работу медработников», – дал оценку системе заместитель министра здравоохранения Челябинской области.Сотрудники АНО «Центра развития цифровых технологий» (АНО «ЦРЦТ») продолжают работу по реализации других проектов, согласно подписанному соглашению, и уже в ближайшем будущем планируется внедрение ещё четырёх пилотных проектов, направленных на развитие цифровых технологий в области здравоохранения. AzAzA 2020-08-11YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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