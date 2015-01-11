2020-08-12YEKT09:00:00 | Губерния Разработки челябинских предприятий в сфере высоких технологий повышают качество жизни Источник: пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов









Интерактивная выставка и демоцентр smart-технологий для «Умного города» открылись на территории челябинского радиозавода «Полет». В составе Радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех» он участвует в реализации нацпрограммы «Цифровизация экономики» и нацпроекта «Жильё и городская среда», направленных на создание комфортной и безопасной окружающей среды. Символическую ленточку на церемонии открытия перерезали заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и генеральный директор Концерна «Вега» (в составе холдинга «Росэлектроника» также входит в Госкорпорацию «Ростех») Вячеслав Михеев.«Челябинское предприятие определено центром компетенций ГК «Ростех», где будут собираться все её наработки, связанные с проектом «Умный город». На базе «Полёта» они будут доводиться до уровня готового коммерческого продукта. Здесь будут налаживаться кооперационные связи промышленности региона с малым и средним бизнесом. Это новые производства, новые продукты с высокой добавленной стоимостью, позволяющие автоматизировать многие сферы и повышать их эффективность за счёт внедрения высоких технологий. Это новые большие возможности для развития экономики нашей области», - комментирует вице-губернатор.При поддержке областных министерств промышленности и информационных технологий в новом центре демонстрации технических решений разместилась экспозиция из разработок для цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, городского транспорта и муниципального управления.«Задача нашего проекта – наглядно продемонстрировать, как правильное применение «умных» систем и их интеграция в уже существующую городскую среду повышают эффективность работы муниципальных служб и снижают затраты. При правильной эксплуатации всех систем кратно возрастает оперативность выполнения заявок, а экономия ресурсов составляет десятки процентов», - отмечает Вячеслав Михеев.Для «управления» городом предназначена уникальная разработка ЧРЗ «Полет» – интеллектуальный центр. Он обеспечивает синхронизацию работы всех городских служб и управляющих компаний, создавая единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета. В нём собирается и анализируется вся оперативная информация с датчиков, видеокамер, из соцсетей, что позволяет принимать решения и «настраивать» жизнь города в режиме реального времени.Среди демонстрируемых решений – система охраны промышленных объектов с элементами искусственного интеллекта «Купол». Ее особенность – мультиспектральные оптические сенсоры, которые в десятки раз эффективнее традиционных камер видеонаблюдения.







Источник: пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсовИнтерактивная выставка и демоцентр smart-технологий для «Умного города» открылись на территории челябинского радиозавода «Полет». В составе Радиоэлектронного кластера Госкорпорации «Ростех» он участвует в реализации нацпрограммы «Цифровизация экономики» и нацпроекта «Жильё и городская среда», направленных на создание комфортной и безопасной окружающей среды. Символическую ленточку на церемонии открытия перерезали заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и генеральный директор Концерна «Вега» (в составе холдинга «Росэлектроника» также входит в Госкорпорацию «Ростех») Вячеслав Михеев.«Челябинское предприятие определено центром компетенций ГК «Ростех», где будут собираться все её наработки, связанные с проектом «Умный город». На базе «Полёта» они будут доводиться до уровня готового коммерческого продукта. Здесь будут налаживаться кооперационные связи промышленности региона с малым и средним бизнесом. Это новые производства, новые продукты с высокой добавленной стоимостью, позволяющие автоматизировать многие сферы и повышать их эффективность за счёт внедрения высоких технологий. Это новые большие возможности для развития экономики нашей области», - комментирует вице-губернатор.При поддержке областных министерств промышленности и информационных технологий в новом центре демонстрации технических решений разместилась экспозиция из разработок для цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, городского транспорта и муниципального управления.«Задача нашего проекта – наглядно продемонстрировать, как правильное применение «умных» систем и их интеграция в уже существующую городскую среду повышают эффективность работы муниципальных служб и снижают затраты. При правильной эксплуатации всех систем кратно возрастает оперативность выполнения заявок, а экономия ресурсов составляет десятки процентов», - отмечаетДля «управления» городом предназначена уникальная разработка ЧРЗ «Полет» – интеллектуальный центр. Он обеспечивает синхронизацию работы всех городских служб и управляющих компаний, создавая единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета. В нём собирается и анализируется вся оперативная информация с датчиков, видеокамер, из соцсетей, что позволяет принимать решения и «настраивать» жизнь города в режиме реального времени.Среди демонстрируемых решений – система охраны промышленных объектов с элементами искусственного интеллекта «Купол». Ее особенность – мультиспектральные оптические сенсоры, которые в десятки раз эффективнее традиционных камер видеонаблюдения. Источник: пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов AzAzA 2020-08-12YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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