«Территория Бизнеса» помогла популярной кондитерской в расширении

Источник: МФЦ «Территория бизнеса»









«Территория Бизнеса» выдала кондитерской Andrew Baker микрозайм в размере 2,2 млн рублей. Дополнительный капитал был необходим для переезда в новое помещение и дальнейшего ремонта. Сейчас обновленный филиал уже радует покупателей вкусной выпечкой. Финансовая поддержка «Территории Бизнеса» оказана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».«Компания пользуется большой популярностью, спрос на ее продукцию хороший, появилась потребность в расширении и развитии. Поэтому «Территория Бизнеса» одобрила заявку кондитерской на микрозайм в объеме 2,2 млн рублей, по процентной ставке 4,25% годовых, сроком на 24 месяца», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.Обновленная кондитерская находится на улице Университетская набережная. Руководство первым делом установило пандусы для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Кроме этого, компания привлекла одного из известных дизайнеров города – Викторию Апалькову, которая оформила кондитерскую в стиле граффити. Неожиданным образом эта тематика получила отклик и была поддержана в рамках фестиваля уличного искусства «Культурный код». Теперь в этом же стиле оформлены некоторые объекты района.«Наш дизайнерский проект уже получил много положительных отзывов от клиентов. Немаловажную роль в его реализации сыграла финансовая поддержка «Территории Бизнеса». Комфортные условия программ микрофинансирования дали нам возможность реализовать нашу идею именно такой, какой мы ее изначально представляли. Для нас это очень ценно», – прокомментировал Никита Гожедрянов, директор кондитерской «Andrew Baker».Финансовая поддержка «Территории Бизнеса» оказана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».