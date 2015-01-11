2020-08-13YEKT07:00:00 | Губерния «Территория Бизнеса» поможет предприятию в реализации нового проекта Источник: МФЦ «Территория бизнеса»









В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Территории Бизнеса» помогла получить челябинской компании «Соединение» финансовую поддержку – микрозайм в размере 4,8 млн рублей для развития нового проекта – интернет-магазина. Реализация нового направления поможет компании выйти на федеральный уровень продаж.НПК «Соединение» помогает предприятиям УрФО выбрать и приобрести качественное сварочное оборудование. Компания открыла новое для себя направление: запущен интернет-магазин, сейчас идет строительство первого пункта выдачи товаров. В планах у предприятия составить конкуренцию крупнейшим маркетплейсам.Однако для продвижения проекта компании понадобился дополнительный капитал. Руководство обратилось в «Территорию Бизнеса», предприятие получило микрозайм. На финансовые средства будут приобретены LED-экраны.«Это оборудование поможет компании в продвижении нового проекта на B2B и B2C-рынках. Привлечение новой аудитории, повышение уровня узнаваемости компании – важное направление в развитии любого бизнеса. Поэтому нами было принято положительное решение, предприятие получило финансовую помощь. Мы уверены, что с таким настроем и темпом развития, компании удастся масштабировать свою деятельность», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.По плану компании главный офис интернет-магазина будет находиться в Челябинске, однако воспользоваться его услугами смогут жители всех городов России. По словам директора предприятия Александра Леонова, до сотрудничества с «Территорией Бизнеса» он не верил, что государство действительно может помочь предпринимательскому сообществу.«Это наше первое сотрудничество с «Территорией Бизнеса». Честно, сначала относился с недоверием к этой структуре. Однако клиентский менеджер, который сопровождает нашу компанию, перевернул мое представление о государственной поддержке. Очень здорово, и безусловно, важно, что создаются такие центры, которые помогают нам, предпринимателям, развивать бизнес. Если в дальнейшем мне понадобится снова помощь, я позвоню в «Территорию Бизнеса», – прокомментировал Александр Леонов, директор компании.Подробную информацию о программах микрофинансирования и условиях получения микрозайма можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74.Работа «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: МФЦ «Территория бизнеса»В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Территории Бизнеса» помогла получить челябинской компании «Соединение» финансовую поддержку – микрозайм в размере 4,8 млн рублей для развития нового проекта – интернет-магазина. Реализация нового направления поможет компании выйти на федеральный уровень продаж.НПК «Соединение» помогает предприятиям УрФО выбрать и приобрести качественное сварочное оборудование. Компания открыла новое для себя направление: запущен интернет-магазин, сейчас идет строительство первого пункта выдачи товаров. В планах у предприятия составить конкуренцию крупнейшим маркетплейсам.Однако для продвижения проекта компании понадобился дополнительный капитал. Руководство обратилось в «Территорию Бизнеса», предприятие получило микрозайм. На финансовые средства будут приобретены LED-экраны.«Это оборудование поможет компании в продвижении нового проекта на B2B и B2C-рынках. Привлечение новой аудитории, повышение уровня узнаваемости компании – важное направление в развитии любого бизнеса. Поэтому нами было принято положительное решение, предприятие получило финансовую помощь. Мы уверены, что с таким настроем и темпом развития, компании удастся масштабировать свою деятельность», – прокомментировалгенеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса.По плану компании главный офис интернет-магазина будет находиться в Челябинске, однако воспользоваться его услугами смогут жители всех городов России. По словам директора предприятия, до сотрудничества с «Территорией Бизнеса» он не верил, что государство действительно может помочь предпринимательскому сообществу.«Это наше первое сотрудничество с «Территорией Бизнеса». Честно, сначала относился с недоверием к этой структуре. Однако клиентский менеджер, который сопровождает нашу компанию, перевернул мое представление о государственной поддержке. Очень здорово, и безусловно, важно, что создаются такие центры, которые помогают нам, предпринимателям, развивать бизнес. Если в дальнейшем мне понадобится снова помощь, я позвоню в «Территорию Бизнеса», – прокомментировал, директор компании.Подробную информацию о программах микрофинансирования и условиях получения микрозайма можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74.Работа «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2020-08-13YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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