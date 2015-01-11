2020-08-13YEKT14:00:00 | Губерния Во втором квартале 2020 года южноуральцы направили в органы власти и общественные приемные главы региона более 70 тысяч обращений Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









В Челябинской области во втором квартале 2020 года в органы власти и общественные приемные главы региона поступило 70 946 обращений, из них в органы исполнительной власти - 29122, органы местного самоуправления –28892, общественные приемные - 638.Более 32 тысяч обращений поставлено на контроль, 13 тысяч рассмотрено коллегиально, то есть с выездом на место с участием заявителей. Более 12 тысяч вопросов решены положительно. Более половины обращений рассмотрено в сокращенные сроки (менее 30 дней).Из общего числа вопросов, поступивших в обращениях граждан, наибольшее количество связано с социальной сферой, что обусловлено, в том числе, введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории области. Повышенный интерес жителей Челябинской области вызвали вопросы получения материальной помощи и материнского капитала, назначения и выплат детских пособий, обеспечения лекарственными препаратами, средствами защиты органов дыхания и дезинфекции, оплаты труда медицинских работников, получения пособий по безработице, организации образовательного процесса.Обращения направлены для работы по компетенции в органы исполнительной власти, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти Челябинской области.По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством и оказана возможная помощь. По выявленным в жалобах проблемам приняты соответствующие меры для их решения. В общественные приемные Губернатора Челябинской области поступило 638 обращений, из них 232 вопроса решены положительно. С привлечением глав муниципальных образований и руководителей муниципальных служб рассмотрено 213 обращений. 139 обращений рассмотрено с выездом на место, с участием авторов. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиВ Челябинской области во втором квартале 2020 года в органы власти и общественные приемные главы региона поступило 70 946 обращений, из них в органы исполнительной власти - 29122, органы местного самоуправления –28892, общественные приемные - 638.Более 32 тысяч обращений поставлено на контроль, 13 тысяч рассмотрено коллегиально, то есть с выездом на место с участием заявителей. Более 12 тысяч вопросов решены положительно. Более половины обращений рассмотрено в сокращенные сроки (менее 30 дней).Из общего числа вопросов, поступивших в обращениях граждан, наибольшее количество связано с социальной сферой, что обусловлено, в том числе, введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории области. Повышенный интерес жителей Челябинской области вызвали вопросы получения материальной помощи и материнского капитала, назначения и выплат детских пособий, обеспечения лекарственными препаратами, средствами защиты органов дыхания и дезинфекции, оплаты труда медицинских работников, получения пособий по безработице, организации образовательного процесса.Обращения направлены для работы по компетенции в органы исполнительной власти, местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти Челябинской области.По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством и оказана возможная помощь. По выявленным в жалобах проблемам приняты соответствующие меры для их решения.В общественные приемные Губернатора Челябинской области поступило 638 обращений, из них 232 вопроса решены положительно. С привлечением глав муниципальных образований и руководителей муниципальных служб рассмотрено 213 обращений. 139 обращений рассмотрено с выездом на место, с участием авторов. AzAzA 2020-08-13YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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