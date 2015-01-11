Южноуральская молодежь может пройти стажировки в федеральных органах государственной власти

Стартовал II сезон Всероссийского проекта «ProKадры», направленный на поддержку и развитие талантливой молодежи. Финалисты проекта смогут пройти стажировки в федеральных органах исполнительной власти. Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет, подать заявку можно до 31 августа на сайте прокадрыамп.рф. «ProKадры» способствуют выявлению и продвижению талантливых молодых людей для работы в сфере государственной службы. Проект реализует Ассоциация молодёжных правительств Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).«Уникальность этого проекта в том, что участники получают живой практический опыт работы на госслужбе, новые полезные знакомства, а также оттачивают необходимые профессиональные и деловые качества для работы в регионах на новом уровне» - рассказала председатель Ассоциации молодёжных правительств РФ Дина Гайзатуллина.«ProKадры» проходят в пять этапов:1) «Заявочная кампания» - 1 июля - 31 августа 2020 года.
На сайте прокадрыамп.рф все желающие могут подать заявку на участие в проекте. На данном этапе участникам необходимо разместить в социальных сетях мотивационный пост «#ЯидувProКадры», где в понятной и доступной форме рассказать о своей мотивации участия в Проекте.2) «Отборочный» этап - 1 сентября - 31 октября 2020 года.
Каждый участник пройдёт тестирование, отправит мотивационный видеоролик и пройдёт онлайн-интервью с экспертами. Также данный этап предполагает проведение участниками социальной акции или мероприятия.3) «Образовательный блок» - 1 - 30 ноября 2020 года.
Онлайн-образовательная программа по различным темам: основы государственной гражданской службы, эффективный госслужащий, документооборот, навыки эффективной коммуникации и др.4) «Собеседование» - 1 - 27 декабря 2020 года.
Участники пройдут онлайн-собеседование с представителями министерств и ведомств, для определения финалистов проекта.5) «Прохождение стажировки» - 15 февраля - 31 марта 2021 года.Подробная информация доступна на сайте проекта прокадрыамп.рф, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/prokadry_amp.