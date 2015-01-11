Власти Челябинской области обсуждают переход на 2 этап снятия ограничений по ковиду

Челябинская область вплотную подошла к показателям второго этапа снятия ограничений по коронавирусу – на очередном заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ власти региона допустили такой шаг в случае сохранения текущей динамики.
По словам Алексея Текслера, число новых случаев заболевания коронавирусом в регионе снизился в 2,5 раза.
Челябинская область поэтапно выходит из режима вынужденных ограничений, восстанавливаются деловая активность, торговля, сфера услуг. Открылись музеи, организации дополнительного профессионального образования и спортшколы. Поэтапно возвращаются к работе по своему профилю ковидные госпитальные базы, хотя две из них сохранят свой статус, как минимум, до конца года.
«Мы последовательно возвращаемся к привычному образу жизни, но все решения будем принимать, как и прежде, только взвешенно, опираясь на рекомендации специалистов, не допуская поспешности, чреватой повторным ростом числа заболевших», – отметил губернатор.
По данным на 13 августа, в Челябинской области подтверждено 13 060 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 83 новых заболевших, 92 человека выписано из больниц, продолжают лечение 3 663 южноуральца. Всего с начала пандемии болезнь победили 9 060 пациентов, 295 умерло.
До 23 августа в регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности.
https://dostup1.ru/medicine/Vlasti-Chelyabinskoy-oblasti-obsuzhdayut-perehod-na-2-etap-snyatiya-ogranicheniy-po-kovidu_129098.html