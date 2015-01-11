Южноуральских журналистов приглашают к участию в конкурсе «СМИротворец-2020»

15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Каждый из членов жюри в течение последней недели знакомился с поступившими на конкурс работами и выставлял свои оценки. На итоговом онлайн-заседании им предстояло еще раз отсмотреть все фотографии, прийти к консолидированному мнению и назвать победителей. В результате обсуждения коллекция фоторабот, представленная командой России, удостоилась двух серебряных медалей – по одной в каждой из секций конкурса.В этом году Кубок Международной федерации фотоискусства (FIAP) разыгрывался в рамках 20-й биеннале «Природа». Организация конкурса впервые была доверена России, как стране, которая на протяжении последних трех лет показывает лучшие результаты на Кубках мира. Поскольку ключевую роль в успехе российской команды сыграли челябинские фотографы, столицей биеннале выбрали наш город. Подробнее
Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют о начале приёма работ на XII Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец».В Российской Федерации живут представители 193 народов, которые сохраняют свою культуру и традиции. Ежегодно на конкурс поступает более тысячи работ. Как отмечает руководитель ФАДН Игорь Баринов, благодаря работе журналистов-участников конкурса «СМИротворец» продвигаются идеи межнационального мира и согласия.Целью проекта является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной страны, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.К участию принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле- и радиоэфир) федеральных, областных, городских, районных и этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Допускаются материалы на языках народов РФ с краткой аннотацией на русском языке.Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и локальных изданий в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (к 75-летию Победы). Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».Традиционно в состав жюри входят редакторы ведущих СМИ, известные журналисты, представители федеральных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений и учёные-этнологи. Федеральные/региональные и локальные/этнические СМИ будут оценивать разное жюри.Материалы принимаются на электронный адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, дом. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, «СМИротворец-2020». Приём работ от Уральского федерального округа завершается 1 октября.Информация о порядке предоставления работ доступна на сайте Конкурса SMIROTVOREZ.RU. Контактные телефоны оргкомитета: +7(495)978-02-89.