2020-08-17YEKT15:00:00 | Губерния В Челябинской области возрождаются региональные конные спортивные соревнования Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области спустя 10 лет возрождаются скачки на Приз Губернатора Челябинской области. Конные соревнования состоятся 5 сентября на Троицком ипподроме. В состязаниях примут участие сильнейшие южноуральские спортсмены и гости со всего Уральского федерального округа.Возрождать традиции конные спортивные соревнования и оказывать поддержку спортивному коневодству в Челябинской области решено после обращения к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру владельцев скаковых лошадей из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов области. По поручению губернатора создаётся конно-спортивный комплекс областного уровня, для этого будет полностью реконструирован Троицкий ипподром: работы запланированы на 2021 год. Как рассказали в «Центре по развитию коневодства Челябинской области», сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации, к началу декабря будет проведена государственная экспертиза и получено заключение, а в следующем году будет решаться вопрос финансирования реконструкции ипподрома. Примерная стоимость всех работ – около 120 млн рублей.А 5 сентября, после 10-летнего перерыва, состоятся скачки на Приз Губернатора Челябинской области. Лучшие конники также получат призы от областных министерства сельского хозяйства, министерства по физической культуре и спорту, главы администрации Троицка, главы Троицкого муниципального района. Предусмотрены и специальные призы для конников на чистокровных скаковых лошадях: орловских рысаках и русских верховых, а также призы по результатам гладкой скачки на 2000 и 4000 метров.Как сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, в программе состязаний — десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов, гладкие скачки, дистанционные заезды и другие.«Сейчас открыта регистрация участников соревнований, — рассказал Алексей Кобылин. — Предварительно, в скачках примут участие около 60 спортсменов из Челябинской области, а также гости из Курганской и Свердловской областей и Республики Башкортостан. Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа: розыгрыши и викторины, — а желающим будет предоставлена возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на специально оборудованной мобильной площадке ГТО». СправочноИпподром в Троицке был построен в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного купцами братьями Яушевыми. С ипподромом связано немало знаменательных событий в истории старинного города: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта. В советские годы на конезаводе при ипподроме была выведена кустанайская порода верховых лошадей. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области спустя 10 лет возрождаются скачки на Приз Губернатора Челябинской области. Конные соревнования состоятся 5 сентября на Троицком ипподроме. В состязаниях примут участие сильнейшие южноуральские спортсмены и гости со всего Уральского федерального округа.Возрождать традиции конные спортивные соревнования и оказывать поддержку спортивному коневодству в Челябинской области решено после обращения к губернатору Челябинской областивладельцев скаковых лошадей из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов области. По поручению губернатора создаётся конно-спортивный комплекс областного уровня, для этого будет полностью реконструирован Троицкий ипподром: работы запланированы на 2021 год. Как рассказали в «Центре по развитию коневодства Челябинской области», сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации, к началу декабря будет проведена государственная экспертиза и получено заключение, а в следующем году будет решаться вопрос финансирования реконструкции ипподрома. Примерная стоимость всех работ – около 120 млн рублей.А 5 сентября, после 10-летнего перерыва, состоятся скачки на Приз Губернатора Челябинской области. Лучшие конники также получат призы от областных министерства сельского хозяйства, министерства по физической культуре и спорту, главы администрации Троицка, главы Троицкого муниципального района. Предусмотрены и специальные призы для конников на чистокровных скаковых лошадях: орловских рысаках и русских верховых, а также призы по результатам гладкой скачки на 2000 и 4000 метров.Как сообщил министр сельского хозяйства, в программе состязаний — десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов, гладкие скачки, дистанционные заезды и другие.«Сейчас открыта регистрация участников соревнований, — рассказал Алексей Кобылин. — Предварительно, в скачках примут участие около 60 спортсменов из Челябинской области, а также гости из Курганской и Свердловской областей и Республики Башкортостан. Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа: розыгрыши и викторины, — а желающим будет предоставлена возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на специально оборудованной мобильной площадке ГТО». СправочноИпподром в Троицке был построен в конце XIX века на средства местного общества любителей конного бега, созданного купцами братьями Яушевыми. С ипподромом связано немало знаменательных событий в истории старинного города: именно здесь бывали маршалы Буденный и Жуков, мобилизовавшие коней для нужд фронта. В советские годы на конезаводе при ипподроме была выведена кустанайская порода верховых лошадей. AzAzA 2020-08-17YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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