«Уралэнергосбыт» начал кампанию по начислению пени юридическим лицам

17 августа 2020 года, около 22 часов 25 минут, на нерегулируемом перекрестке улицы Ленина с улицей Советская, водитель 1996 года

рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21093, двигаясь повторостепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Мерседес Бенц под управлением водителя 1992 года рождения, приближающемуся по главной, совершил с ним столкновение, в результате

от удара автомобиль Мерседес Бенц наехал на дорожное ограждение, повредив его. Подробнее