17 августа 2020 года, около 22 часов 25 минут, на нерегулируемом перекрестке улицы Ленина с улицей Советская, водитель 1996 года
рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21093, двигаясь повторостепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Мерседес Бенц под управлением водителя 1992 года рождения, приближающемуся по главной, совершил с ним столкновение, в результате
от удара автомобиль Мерседес Бенц наехал на дорожное ограждение, повредив его. Подробнее
В Минздраве Челябинской области объяснили, как бесплатно получить лекарства людям, страдающим заболеваниями системы кровообращения, в рамках пилотного проекта по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений Подробнее
15 августа завершилось судейство Кубка мира по художественной фотографии 2020 года, соорганизатором которого выступил Государственный Исторический музей Южного Урала. По его итогам коллекции фотографий от России удостоились двух серебряных медалей. Подробнее
«Уралэнергосбыт» начал кампанию по начислению пени юридическим лицам за несвоевременную и неполную оплату электрической и тепловой энергии. Чтобы снизить величину штрафов, предприниматели-должники должны погасить долги предыдущих периодов.По закону юридическое лицо с первого дня просрочки платежа должно оплатить пеню в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы задолженности. В случае отказа оплатить пени добровольно, взыскание происходит в судебном порядке. Тогда должник будет обязан оплатить ещё и судебные издержки.Поставщик электрической энергии призывает юридических лиц не копить долги и в полном объеме оплачивать потребленную электрическую и тепловую энергию. В целях экономии времени на получение платежных документов специалисты советуют абонентам зарегистрироваться в Личном кабинете и подключиться к электронному документообороту. Для потребителя такая процедура значительно быстрее и позволит сэкономить несколько дней, так как исключает этапы печати, подписания и доставки. Это особенно актуально, если речь идёт об отдалённых территориях.«На сегодняшний день нами созданы все условия для оперативного дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком. Работает личный кабинет, внедрена система юридически значимого электронного документооборота. Должники оперативно получают уведомления о задолженности посредством СМС-информирования и электронных сообщений. Если клиент отказывается исполнять свои обязательства и не идет на контакт, поставщику не остается ничего другого, как использовать все меры, предусмотренные законодательством. Это могут быть не только штрафные санкции, но и судебная работа, а также ограничение энергоснабжения», – рассказал генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.По информации пресс-службы ООО «Уралэнергосбыт».