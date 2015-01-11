Лучше не трогать. Редкие грибы с запахом чеснока нашли в лесу на Урале

Череда дождей, прошедших в Челябинской области за последнюю неделю, поспособствовала новой волне тихой охоты. Южноуральцы повсеместно собирают богатый урожай грибов, среди которых попадаются в том числе редкие и аномальные/

Так, в лесу вблизи Магнитогорска внимание жителей привлек удивительный гриб. Он выделялся своей необычной формой и цветом – внутри он был полностью черным. Фотографиями находки грибники поделились в социальной сети.

“Нашли грибы, очень похожие на чёрный трюфель. Слышала, это большая редкость для Южного Урала”, – предположила автор поста.

Черный трюфель – действительно большая редкость, причем не только для нашего региона. И стоит он при этом довольно дорого: цена за килограмм может доходить как минимум до 182,5 тыс рублей. По ценности черный трюфель – второй по средней стоимости после белых итальянских и очень ценится на европейском рынке. Однако в России в естественных условиях практически не произрастает – для нашей страны куда более известен так называемый летний трюфель – однако и тут его распространение ограничено лишь черноморским побережьем Северного Кавказа.

Поэтому жительнице Магнитогорска пришлось разочароваться в своем “сокровище”. Специалисты отмечают, что с очень большой вероятностью это – так называемый ложный трюфель, или Меланогастер Брума – названный так в честь английского исследователя-миколога XIX века Кристофера Брума.

Впрочем, своеобразной ценностью этот гриб все же обладает. Во-первых, поскольку обычно он “прячется” под шапкой из опавшей листвы и неглубоко “выползает” из почвы, то найти его, как правило, можно только случайно. Во-вторых, вид этот действительно редкий, он даже занесен в Красную книгу Новосибирской области.

Впрочем, в отличие от Сибири, судя по всему, для Южного Урала Меланогастер Брума – не такая уж и и большая диковина. По крайней мере, это уже не первое сообщение о такой находке от местных грибников за последнее время. Такие же грибы недавно обнаружили не только под Магнитогорском, но и в других районах.

Отметим, что в отличие от настоящих трюфелей, их ложных собратьев использовать в еде не стоит. Несмотря на то, что в некоторых источниках они указываются как “съедобные с осторожностью”, большинство экспертов сходятся во мнении, что употреблять их в пищу нельзя.

Споры возникли и вокруг других аномальных грибов, найденных на Южном Урале – несмотря на то, что они относятся к разряду вполне съедобных, но вот их огромный размер вызвал вопросы. Впрочем, как поясняют специалисты, если гриб можно употреблять в пищу – то его размер в большинстве случаев не играет роли. С другой стороны, такой гигантизм может не в лучшую сторону сказаться на вкусовых качествах.

Другие грибники предпочитают брать лесной “улов” не размером самих грибов, а масштабом рыбалки. Так, один из южноуральских любителей “тихой охоты” заполнил добычей почти полную ванну.

Отметим, что прохладная и дождливая погода, способствующая росту грибов, продержится в Челябинской области еще как минимум несколько дней, поэтому у жителей еще есть все шансы собрать по-настоящему богатый летний урожай. Опытные специалисты по “тихой охоте” при этом советуют: собирать только те грибы, вид которых вы точно знаете и в съедобности которых вы полностью уверены.

https://www.cheltv.ru/ne-trogat-redkie-griby/