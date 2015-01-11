2020-08-19YEKT10:00:00 | Губерния Жителям аварийных домов передали ключи от новых квартир в Челябинске Источник: Министерство строительства и инфраструктуры









Ключи от новых квартир в микрорайоне «Парковый» по национальному проекту «Жильё и городская среда» получили 24 семьи из Еманжелинска, ранее проживавшие в аварийном жилье. Расселения из старых двухэтажных домов люди ждали несколько лет.Глава Еманжелинского муниципального района вручил ключи от 24 квартир местным жителям, попавшим в программу переселения граждан из аварийного жилья. Из двух разрушающихся домов, расположенных в Еманжелинске и поселке Красногорском, 57 человек смогли улучшить жилищные условия и переехать в Челябинск.«Это первый этап переселения в Еманжелинске. Из 3,5 тыс кв.м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сегодня мы расселяем более 1 тыс квадратов, - рассказал глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов. - Программа реализуется под контролем губернатора Челябинской области и при участии регионального Министерства строительства. Администрация со своей стороны продолжит работу по программе переселения и в 2021 году в рамках второго этапа мы планируем расселить ещё 2,5 тыс кв.м аварийного жилфонда и предоставить жилье в новом доме, который будет простроен уже в Еманжелинске, ещё 46 семьям».На торжественном вручении ключей новоселы не скрывали своей радости. Для каждого это был важный момент, которого они ждали на протяжении долго времени.«Мы с мужем жили в двухэтажном общежитии, в комнатах не было удобств. Дом с деревянными перекрытиями буквально разваливался, 10 лет мы ждали переселения и вот наконец у нас появилась светлая комфортная квартира. Мы очень рады и готовимся переезжать в ближайшее время», - рассказала жительница Еманжелинска Елена Кузнецова.Жительница поселка Красногорский Надежда Харина приехала за ключами утром и уже к вечеру ждет грузовую машину с вещами. В свою квартиру-студию с двумя спальнями - она с мужем и дочерьми заселяется сразу.«Ждали переселения 8 лет, это такое счастье, - делится Надежда. – В старой квартире были трещины во всю стену, условия, прямо скажем, плохие. Ремонт страшно было начинать, к тому же надеялись на переезд. У меня две дочери, старшая учится в Челябинске и из студенческого общежития вернется к нам, вторая – готовится идти в 6 класс, нас уже зачислили в новую школу «Паркового». Район мне нравится, здесь тихо и спокойно, рядом лес».Администрация приобрела благоустроенные квартиры в 50 микрорайоне «Паркового» у застройщика АО «ЮУ КЖСИ».Всего до конца 2020 года в Челябинской области запланировано расселить 14 тысяч кв.м. аварийного жилья. Свои жилищные условия смогут улучшить 800 южноуральских семей.«На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 1 221 дом, признанный аварийным. По федеральному проекту регион уже расселил 1,71 тысячу человек. Предварительно до конца текущего года запланировано расселение аварийного жилья в объеме 14 тыс. кв. метров – это 800 семей. По планам на 2021 год в планах расселить 19,7 тысяч кв.м аварийного жилья – улучшить свои жилищные условия смогут ещё более тысячи человек», – сообщила замначальника управления по жилищной политики Минстроя Челябинской области Лариса Шелюгина.







Источник: Министерство строительства и инфраструктурыКлючи от новых квартир в микрорайоне «Парковый» по национальному проекту «Жильё и городская среда» получили 24 семьи из Еманжелинска, ранее проживавшие в аварийном жилье. Расселения из старых двухэтажных домов люди ждали несколько лет.Глава Еманжелинского муниципального района вручил ключи от 24 квартир местным жителям, попавшим в программу переселения граждан из аварийного жилья. Из двух разрушающихся домов, расположенных в Еманжелинске и поселке Красногорском, 57 человек смогли улучшить жилищные условия и переехать в Челябинск.«Это первый этап переселения в Еманжелинске. Из 3,5 тыс кв.м жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сегодня мы расселяем более 1 тыс квадратов, - рассказал глава Еманжелинского муниципального района. - Программа реализуется под контролем губернатора Челябинской области и при участии регионального Министерства строительства. Администрация со своей стороны продолжит работу по программе переселения и в 2021 году в рамках второго этапа мы планируем расселить ещё 2,5 тыс кв.м аварийного жилфонда и предоставить жилье в новом доме, который будет простроен уже в Еманжелинске, ещё 46 семьям».На торжественном вручении ключей новоселы не скрывали своей радости. Для каждого это был важный момент, которого они ждали на протяжении долго времени.«Мы с мужем жили в двухэтажном общежитии, в комнатах не было удобств. Дом с деревянными перекрытиями буквально разваливался, 10 лет мы ждали переселения и вот наконец у нас появилась светлая комфортная квартира. Мы очень рады и готовимся переезжать в ближайшее время», - рассказала жительница Еманжелинска.Жительница поселка Красногорскийприехала за ключами утром и уже к вечеру ждет грузовую машину с вещами. В свою квартиру-студию с двумя спальнями - она с мужем и дочерьми заселяется сразу.«Ждали переселения 8 лет, это такое счастье, - делится Надежда. – В старой квартире были трещины во всю стену, условия, прямо скажем, плохие. Ремонт страшно было начинать, к тому же надеялись на переезд. У меня две дочери, старшая учится в Челябинске и из студенческого общежития вернется к нам, вторая – готовится идти в 6 класс, нас уже зачислили в новую школу «Паркового». Район мне нравится, здесь тихо и спокойно, рядом лес».Администрация приобрела благоустроенные квартиры в 50 микрорайоне «Паркового» у застройщика АО «ЮУ КЖСИ».Всего до конца 2020 года в Челябинской области запланировано расселить 14 тысяч кв.м. аварийного жилья. Свои жилищные условия смогут улучшить 800 южноуральских семей.«На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 1 221 дом, признанный аварийным. По федеральному проекту регион уже расселил 1,71 тысячу человек. Предварительно до конца текущего года запланировано расселение аварийного жилья в объеме 14 тыс. кв. метров – это 800 семей. По планам на 2021 год в планах расселить 19,7 тысяч кв.м аварийного жилья – улучшить свои жилищные условия смогут ещё более тысячи человек», – сообщила замначальника управления по жилищной политики Минстроя Челябинской области Источник: Министерство строительства и инфраструктуры AzAzA 2020-08-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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