Большинство услуг ПФР можно получить через Личный кабинет гражданина

Отделение ПФР по Челябинской области рекомендует жителям региона дистанционно обращаться за государственными услугами ПФР, так как это позволит реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.Получить практически любую услугу ПФР сегодня можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Он охватывает большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому пользоваться кабинетом могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через Личный кабинет справки, в том числе для представления в другие организации. Работающим гражданам в Личном кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и многое др. Для владельцев сертификатов на материнский капитал представлена информация о расходовании средств и его актуальная сумма.Кроме того, в Личном кабинете можно создать кодовое слово для получения телефонных консультаций с предоставлением персональных данных. Такое кодовое слово называется сотруднику ПФР и служит подтверждением личности человека. Отметим, что слово-«пароль» необходимо создать в профиле пользователя: нажать на ФИО в верхней части сайта, затем в строке «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» задать желаемое кодовое слово, после чего данная информация будет мгновенно принята управлением ПФР.В дальнейшем при необходимости получить информацию, например, о состоянии индивидуального лицевого счета по телефону контакт-центра или телефонам горячих линий управлений ПФР гражданину необходимо сообщать специалисту кодовое слово, ФИО и номер СНИЛС. Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг ПФР можно направить через онлайн-приемную. Сервис доступен в открытой части Личного кабинета и не требует предварительной записи.При необходимости личного обращения в территориальные органы ПФР рекомендуем воспользоваться сервисом предварительной записи. С его помощью можно записаться на прием, перенести или отменить ранее назначенную запись приема.