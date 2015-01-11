В Челябинске наградили участников общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

20 августа бойцам южноуральских студенческих отрядов вручили Почетные грамоты и Благодарности Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска. Весной и летом этого года ребята в качестве волонтеров включились в решение задач, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции.Бойцы студенческих отрядов участвовали в фасовке и доставке продуктовых наборов для пожилых людей и семей, которые оказались в затруднительном положении в связи с общемировой ситуацией. Также волонтеры, обучающиеся по медицинским специальностям, работали в колл-центрах и консультировали граждан по вопросам профилактики COVID-19.По итогам работы к поощрению представлено 50 бойцов студенческих отрядов. 10 волонтеров награждены Почетными грамотами и Благодарностями, которые ребятам вручила начальник Управления по делам молодежи Наталья Хенкина. Еще 40 студентов отмечены благодарственными письмами.