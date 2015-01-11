Региональный оператор капитального ремонта возобновляет прием граждан

«Вопрос о модернизации зоны приема граждан назревал у нас уже давно, в период карантина мы смогли реализовать это безболезненно, без ущерба для посетителей. На сегодняшний день у нас появилось свободное пространство с оборудованными местами ожидания и приема граждан, – пояснил генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Вадим Борисов. – Мы хотим, чтобы собственники, обратившиеся в нашу организацию, имели возможность получить консультацию в комфортных, достойных условиях».Так, в обновленном помещении появилась удобная зона ожидания и приема, оснащенная ЖК-мониторами, на которых транслируются видеоролики с полезной информацией, работает система электронной очереди, кроме того созданы условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: посетителям выдаются одноразовые маски, перчатки, имеются в свободном доступе антисептические средства.«На данный момент у нас на личном приеме работает четыре человека, еще четыре – на горячей линии, четверо отвечают на письма и один специалист работает с онлайн чатом. Тем не менее, если у нас, например, большой наплыв посетителей, активизируется электронная очередь на дополнительные окна, и они становятся активными и начинают личный прием», – также рассказал генеральный директор фонда. Напоминаем, что помимо отдела по работе с населением регионального оператора, граждане могут обратиться в многофункциональные центры по всей Челябинской области для внесения изменений в лицевые счета, а именно: объединение, разделение, открытие и закрытие лицевых счетов, смена ФИО абонента, изменение площади, типа собственности.Согласно договору, заключенному ведомствами, в центры «Мои документы» также передана и услуга по выдаче справок о наличии либо отсутствии задолженности за капитальный ремонт. Данные услуги предоставляются бесплатно, единственное условие – наличие у заявителя необходимого пакета документов: паспорта и документа, подтверждающего право собственности на помещение.
Источник: Региональный оператор капремонта