Региональный оператор капитального ремонта возобновляет прием граждан

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Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2020

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2020

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Наука и образование

В Минпросвещения считают нецелесообразным переносить старт учебного года

В министерстве просвещения РФ считают нецелесообразным переносить старт учебного года – он начнется повсеместно 1 сентября Подробнее

| Спорт

На матчи «Трактора» попадут только 50% болельщиков

Арена «Трактор» сможет вместить в новом сезоне только 50% болельщиков, включая зрительские места и ложи – эти и другие особенности представлены в билетной программе клубе на сезон 2020/21 Подробнее

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Озерчанам расскажут, как получить гранты Росатома

Озерск посетит директор Некоммерческого партнерства "Информационный альянс «Атомные города» Марина Фролова. Эксперт всероссийского уровня расскажет о грантовой поддержке Росатома и поделится лучшими практиками соцпроектов в рамках проекта «Вечер инициатив», который пройдет 28-29 августа в театре «Наш дом». Подробнее

| Губерния

В историческом музее Южного Урала состоится авторская выставка

С 27 по 30 августа в Государственном историческом музее Южного Урала состоится выставка «Женская стрит-фотография», которая проходит в рамках ежегодного фестиваля...

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Озерский параспортсмен награждён премией Законодательного Собрания области

Кандидат в члены спортивной сборной команды России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Лопаткин стал лауреатом премии Заксобрания...

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«Мобильный кванториум» приедет к малышам с ОВЗ

Детский технопарк на колесах начнет свою работу 7 сентября в Еманжелинске. Перед большим образовательным туром по малым городам и сёлам Южного Урала педагоги приедут...

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Велогонщица из Копейска Эльвира Хайруллина стала чемпионкой России

Сильнейшая южноуральская велогонщица в очередной раз завоевала золотую медаль чемпионата России. Эльвира Хайруллина стала сильнейшей в маунтинбайке.
Таким образом,...

| Губерния

Эксперты ФЦК помогли Челябинской птицефабрике увеличить объемы производства почти вдвое

За шесть месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (НПК) при поддержке экспертов Федерального центра компетенций удалось увеличить объем производства на 40%. Один сотрудник теперь производит 72 кг мяса птицы в час вместо прежних 48. На предприятии подвели итоги активного этапа реализации мероприятий нацпроекта.
«Нашей главной целью было усиление конкурентных позиций на рынке. Для этого сотрудники предприятия и прошли обучение основам бережливого производства. Эксперты ФЦК в период активной работы подготовили 10 человек и сертифицировали двух внутренних тренеров, которые продолжили их работу. Сейчас своими силами обучили еще 30 работников нашего птицеводческого комплекса. А для стимулирования сотрудников к подаче рационализаторских предложений мы ввели систему денежного поощрения», - отмечает генеральный директор ООО «НПК» Павел Журавский.Обучение сотрудников промышленных предприятий является одной из важнейших частей нацпроекта. Причем обучение не только теоретическое, но и практическое. Полученные от специалистов знания и навыки можно тут же применить на пилотном участке, предлагая свои идеи.На НПК в качестве пилотного участка была выбрана линия по производству мяса птицы. Это направление занимает 95% в общей выручке предприятия. Здесь удалось улучшить ещё один важный показатель: запасы незавершенного производства на потоке снизились с 500 до 400 тонн.«Продукция, формирующая незавершенное производство, – это части тушки птицы, которые еще не упакованы или не до конца укомплектованы в лотки, или не промаркированы. Простыми словами – это «полуфабрикат» привычного нам контейнера с охлажденной курицей. Раньше сотрудники предприятия самостоятельно подносили себе тару для фасовки курицы – лоток, подложку и т.д. – из-за чего на время прекращалась основная деятельность. Мы предложили провести перебалансировку рабочей силы. Сейчас обеспечением необходимым инвентарем рабочих мест занимается отдельный сотрудник. Как результат – объем «полуфабрикатной» продукции снижен на 25%», – рассказывает старший руководитель проекта ФЦК Кирилл Котляр.По его словам, именно неправильное распределение персонала тормозило производство. В то время, как одна часть сотрудников не успевала выполнить операцию по сортировке, другие работники оставались без дела в ожидании сырья.Оптимизация также позволила ускорить процесс производства. Теперь на ту же самую работу на птицеводческом комплексе уходит на 21% меньше времени.«Нацпроект призван определить интерес бизнеса к росту производительности труда. Это действенный инструмент, который приносит ощутимую пользу. И не только бизнесу, но и сотрудникам производств. На многих предприятиях, вступивших в нацпоект, люди стали работать легче, а зарабатывать больше. Однако нам постоянно приходится сталкиваться с низкой информированностью, в том числе и руководителей организаций, о целях, задачах и методах его реализации. Поэтому региональный ФРП решил провести специальную пресс-конференцию, посвящённую нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»», - сообщает Сергей Казаков, директор Фонда развития промышленности Челябинской области, являющегося администратором нацпроекта в регионе.Пресс-конференция пройдёт в онлайн-формате на платформе ZOOM 26-го августа в 11.00. К участию в ней привлечены не только представители большого количества СМИ и специалисты регионального Минпрома и ФРП, но и представители предприятий, которые поделятся собственным опытом участия в нацпроекте.***«Нагайбакский птицеводческий комплекс» (НПК) – современное предприятие в Нагайбакском районе, ежегодно производящее 50 тысяч тонн мяса птицы под торговой маркой «СИТНО». Комплекс включает в себя 8 производственных площадок, каждая из которых расположена на территории отдельного сельского поселения.***Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».Основная задача нацпроекта, утверждённого майским указом Президента РФ в 2018 году, – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.К участию в нацпроекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний.  Подробнее

| Губерния

Открылся набор на программу открытого университета Сколково – SkLab.Челябинск

Во вторник, 25 августа, открылся прием заявок от кандидатов на участие в онлайн-программе открытого университета Сколково «SkLab.Челябинск», которая пройдет 16 октября. Программа позволит студентам, аспирантам и молодым ученым придумать перспективные идеи для стартапов, опираясь на научно-технологические форсайты проекта «Сколково».
Организаторы программы «SkLab.Челябинск»: Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» и IT-Park г. Челябинска.Программа SkLab направлена на вовлечение студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную деятельность и создание условий для формирования студентами идей технологических проектов в соответствии с приоритетными технологическими направлениями ИЦ «Сколково», среди которых: терапевтические устройства и реабилитация, клеточная и тканевая терапия, VR/AR, нейротехнологии, большие данные, информационная безопасность, новые материалы и другие.Екатерина Морозова, директор открытого университета Сколково:«Сейчас у молодых специалистов есть запрос на то, как правильно выбрать идею для своего проекта, как понять, будет ли их продукт востребованным – чтобы не потерять время на старте и направить усилия на проработку действительно перспективных идей.  Мы разработали программу, которая призвана помочь им в этом. Программа SkLab основана на научно-технологических форсайтах проекта «Сколково» и направлена на то, чтобы помочь студентам, аспирантам и молодым ученым выбрать наиболее востребованные идеи, получить обратную связь и рекомендации наставников и экспертов». Дмитрий Козленков, генеральный директор Центра развития цифровых технологий Челябинской области, лидер Точки кипения:«В рамках своей работы Центр развития цифровых технологий Челябинской области общается с представителями предприятий региона, которые заинтересованы в вопросах цифровизации, технологической трансформации, и готовы внедрять проекты, связанные с цифровыми и инженерными технологиями. Запрос со стороны предприятий на «свежие проекты» мотивирует нас на создание таких образовательных программ, как SkLab. Хочется создать благоприятные условия для развития кадров Челябинска, чтобы они оставались в нашем регионе и работали».Евгения Некрасова, директор IT-Park г. Челябинска: «IT-Park как региональный оператор Фонда «Сколково» уже не первый год работает с технологическими предпринимателями в Челябинской области. И, конечно, мы хотим, чтобы их количество увеличивалось. Программа Sklab — это как раз тот инструмент, который позволит начинающим предпринимателям сгенерировать идеи, расставить приоритеты, декомпозировать задачи и начать быстрее двигаться».Программа SkLab поможет участникам придумать перспективную идею своего будущего стартапа, найти единомышленников и стать частью проектной команды.В ходе обучения участники научатся видеть перспективные области для исследований, декомпозировать проблемы в рамках приоритетных для них технологических направлений, предложат возможные решения проблем, исследуют рыночные возможности и подготовят презентацию своих проектных идей.Дополнительным преимуществом SkLab является то, что программа на 80% состоит из групповой работы, что позволит участникам получить навыки командного взаимодействия и эффективно изучить свои идеи.Во время работы над решениями участники будут опираться на интервью и материалы от ключевых экспертов Фонда «Сколково». Кроме того, они получат возможность презентовать свои командные презентации экспертам – представителям науки и бизнеса – и сформулировать тему своей курсовой или дипломной работы для защиты в формате стартапа.Участие в программе бесплатное, необходимо подать заявку на сайте и пройти отборhttp://opus.sk.ru/2020-skl-chelyabinskРегистрация на «SkLab.Челябинск» продлится до 6 октября, результаты отбора будут опубликованы на сайте 8 октября.  Справочная информация: Открытый университет Сколково (ОтУС) – программа Фонда «Сколково» по привлечению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в инновационную экосистему России. ОтУС реализует цикл программ по развитию молодежного технологического предпринимательства в регионах РФ (программы IdLab и «Навигатор инноватора»), а также спецпроекты в области БиоМедТех (Pharma’s cool и «Матмоделирование в фармацевтике»). Участники проектов ОтУС — студенты, аспиранты и молодые ученые из ведущих университетов, научно-исследовательских институтов и научных центров, сотрудники технологических стартапов, молодые предприниматели, инноваторы и инженеры. Сайт: opus.sk.ru Технопарк информационных технологий города Челябинска (IT-Park) – создан при поддержке Правительства Челябинской области в 2016 году частным инвестором. В декабре 2017 года IT-Park получил статус регионального оператора Фонда «Сколково». Перспективными направлениями IT-Park является работа с технологическими стартапами, работа опытно-демонстрационного центра Консорциума с предприятиями госкорпорации «Росатом» по разработке и продвижению проекта «Цифровое предприятие», а также уникального центра компетенций по импортозамещению (работы с «Астра-Линукс» и реализация отдельных «железных» проектов для «Росатом», развитие детского технопарка, в котором школьники получают  актуальные знания в востребованных областях и реализовывают собственные проекты). Сайт: http://itpark74.ru Центр развития цифровых технологий Челябинской области оказывает помощь предприятиям региона в привлечении мер господдержки на разработку и внедрение сквозных цифровых технологий. Центр реализует мероприятия по развитию технологического предпринимательства и предпринимательства в области информационных технологий. Занимается развитием цифровизации и интеграции технологических, производственных и бизнес-процессов на предприятиях Челябинской области, а также решает задачи, связанные с инновационным развитием региона. С 2018 года на базе Центра развития цифровых технологий запущен проект       «Точка Кипения – Челябинск», важным направлением которого является организация и проведение мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала под запросы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и Национальной технологической инициативы в Челябинской области.    Сайт: https://digital174.ru     Точка кипения – Челябинск – это масштабный проект Агентства стратегических инициатив при поддержке Правительства Российской Федерации. Точка кипения – это развивающее пространство, удобное для совместной работы над проектами будущего. Каждый может организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять жизнь университета, города, региона, страны и мира к лучшему. Сайт: https://leader-id.ru/points     Фонд «Сколково» –некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже приблизилось к 2,5 тысячам. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд руб. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб.Сайт: www.sk.ru    Подробнее

| Губерния

Региональный оператор капитального ремонта возобновляет прием граждан

В период ограничительных мер личный прием собственников по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора капремонта, был временно приостановлен. За...
| Губерния

Региональный оператор капитального ремонта возобновляет прием граждан

В период ограничительных мер личный прием собственников по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора капремонта, был временно приостановлен. За это время фонд провел масштабную модернизацию и обновил зону приема посетителей, сделав ее более современной и удобной. В настоящее время организация возобновляет прием граждан в штатном режиме.

«Вопрос о модернизации зоны приема граждан назревал у нас уже давно, в период карантина мы смогли реализовать это безболезненно, без ущерба для посетителей. На сегодняшний день у нас появилось свободное пространство с оборудованными местами ожидания и приема граждан, – пояснил генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта Вадим Борисов. – Мы хотим, чтобы собственники, обратившиеся в нашу организацию, имели возможность получить консультацию в комфортных, достойных условиях».Так, в обновленном помещении появилась удобная зона ожидания и приема, оснащенная ЖК-мониторами, на которых транслируются видеоролики с полезной информацией, работает система электронной очереди, кроме того созданы условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: посетителям выдаются одноразовые маски, перчатки, имеются в свободном доступе антисептические средства.«На данный момент у нас на личном приеме работает четыре человека, еще четыре – на горячей линии, четверо отвечают на письма и один специалист работает с онлайн чатом. Тем не менее, если у нас, например, большой наплыв посетителей, активизируется электронная очередь на дополнительные окна, и они становятся активными и начинают личный прием», – также рассказал генеральный директор фонда. Напоминаем, что помимо отдела по работе с населением регионального оператора, граждане могут обратиться в многофункциональные центры по всей Челябинской области для внесения изменений в лицевые счета, а именно: объединение, разделение, открытие и закрытие лицевых счетов, смена ФИО абонента, изменение площади, типа собственности.Согласно договору, заключенному ведомствами, в центры «Мои документы» также передана и услуга по выдаче справок о наличии либо отсутствии задолженности за капитальный ремонт. Данные услуги предоставляются бесплатно, единственное условие – наличие у заявителя необходимого пакета документов: паспорта и документа, подтверждающего право собственности на помещение.  



Региональный оператор капитального ремонта возобновляет прием граждан Источник: Региональный оператор капремонта
2020-08-25YEKT09:00:00
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