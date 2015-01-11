2020-08-25YEKT09:00:00 | Губерния Эксперты ФЦК помогли Челябинской птицефабрике увеличить объемы производства почти вдвое Источник: ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»









За шесть месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (НПК) при поддержке экспертов Федерального центра компетенций удалось увеличить объем производства на 40%. Один сотрудник теперь производит 72 кг мяса птицы в час вместо прежних 48. На предприятии подвели итоги активного этапа реализации мероприятий нацпроекта.«Нашей главной целью было усиление конкурентных позиций на рынке. Для этого сотрудники предприятия и прошли обучение основам бережливого производства. Эксперты ФЦК в период активной работы подготовили 10 человек и сертифицировали двух внутренних тренеров, которые продолжили их работу. Сейчас своими силами обучили еще 30 работников нашего птицеводческого комплекса. А для стимулирования сотрудников к подаче рационализаторских предложений мы ввели систему денежного поощрения», - отмечает генеральный директор ООО «НПК» Павел Журавский.Обучение сотрудников промышленных предприятий является одной из важнейших частей нацпроекта. Причем обучение не только теоретическое, но и практическое. Полученные от специалистов знания и навыки можно тут же применить на пилотном участке, предлагая свои идеи.На НПК в качестве пилотного участка была выбрана линия по производству мяса птицы. Это направление занимает 95% в общей выручке предприятия. Здесь удалось улучшить ещё один важный показатель: запасы незавершенного производства на потоке снизились с 500 до 400 тонн.«Продукция, формирующая незавершенное производство, – это части тушки птицы, которые еще не упакованы или не до конца укомплектованы в лотки, или не промаркированы. Простыми словами – это «полуфабрикат» привычного нам контейнера с охлажденной курицей. Раньше сотрудники предприятия самостоятельно подносили себе тару для фасовки курицы – лоток, подложку и т.д. – из-за чего на время прекращалась основная деятельность. Мы предложили провести перебалансировку рабочей силы. Сейчас обеспечением необходимым инвентарем рабочих мест занимается отдельный сотрудник. Как результат – объем «полуфабрикатной» продукции снижен на 25%», – рассказывает старший руководитель проекта ФЦК Кирилл Котляр.По его словам, именно неправильное распределение персонала тормозило производство. В то время, как одна часть сотрудников не успевала выполнить операцию по сортировке, другие работники оставались без дела в ожидании сырья.Оптимизация также позволила ускорить процесс производства. Теперь на ту же самую работу на птицеводческом комплексе уходит на 21% меньше времени.«Нацпроект призван определить интерес бизнеса к росту производительности труда. Это действенный инструмент, который приносит ощутимую пользу. И не только бизнесу, но и сотрудникам производств. На многих предприятиях, вступивших в нацпоект, люди стали работать легче, а зарабатывать больше. Однако нам постоянно приходится сталкиваться с низкой информированностью, в том числе и руководителей организаций, о целях, задачах и методах его реализации. Поэтому региональный ФРП решил провести специальную пресс-конференцию, посвящённую нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»», - сообщает Сергей Казаков, директор Фонда развития промышленности Челябинской области, являющегося администратором нацпроекта в регионе.Пресс-конференция пройдёт в онлайн-формате на платформе ZOOM 26-го августа в 11.00. К участию в ней привлечены не только представители большого количества СМИ и специалисты регионального Минпрома и ФРП, но и представители предприятий, которые поделятся собственным опытом участия в нацпроекте.***«Нагайбакский птицеводческий комплекс» (НПК) – современное предприятие в Нагайбакском районе, ежегодно производящее 50 тысяч тонн мяса птицы под торговой маркой «СИТНО». Комплекс включает в себя 8 производственных площадок, каждая из которых расположена на территории отдельного сельского поселения.***Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».Основная задача нацпроекта, утверждённого майским указом Президента РФ в 2018 году, – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.К участию в нацпроекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний. Источник: ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»За шесть месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (НПК) при поддержке экспертов Федерального центра компетенций удалось увеличить объем производства на 40%. Один сотрудник теперь производит 72 кг мяса птицы в час вместо прежних 48. На предприятии подвели итоги активного этапа реализации мероприятий нацпроекта.«Нашей главной целью было усиление конкурентных позиций на рынке. Для этого сотрудники предприятия и прошли обучение основам бережливого производства. Эксперты ФЦК в период активной работы подготовили 10 человек и сертифицировали двух внутренних тренеров, которые продолжили их работу. Сейчас своими силами обучили еще 30 работников нашего птицеводческого комплекса. А для стимулирования сотрудников к подаче рационализаторских предложений мы ввели систему денежного поощрения», - отмечает генеральный директор ООО «НПК».Обучение сотрудников промышленных предприятий является одной из важнейших частей нацпроекта. Причем обучение не только теоретическое, но и практическое. Полученные от специалистов знания и навыки можно тут же применить на пилотном участке, предлагая свои идеи.На НПК в качестве пилотного участка была выбрана линия по производству мяса птицы. Это направление занимает 95% в общей выручке предприятия. Здесь удалось улучшить ещё один важный показатель: запасы незавершенного производства на потоке снизились с 500 до 400 тонн.«Продукция, формирующая незавершенное производство, – это части тушки птицы, которые еще не упакованы или не до конца укомплектованы в лотки, или не промаркированы. Простыми словами – это «полуфабрикат» привычного нам контейнера с охлажденной курицей. Раньше сотрудники предприятия самостоятельно подносили себе тару для фасовки курицы – лоток, подложку и т.д. – из-за чего на время прекращалась основная деятельность. Мы предложили провести перебалансировку рабочей силы. Сейчас обеспечением необходимым инвентарем рабочих мест занимается отдельный сотрудник. Как результат – объем «полуфабрикатной» продукции снижен на 25%», – рассказывает старший руководитель проекта ФЦК.По его словам, именно неправильное распределение персонала тормозило производство. В то время, как одна часть сотрудников не успевала выполнить операцию по сортировке, другие работники оставались без дела в ожидании сырья.Оптимизация также позволила ускорить процесс производства. Теперь на ту же самую работу на птицеводческом комплексе уходит на 21% меньше времени.«Нацпроект призван определить интерес бизнеса к росту производительности труда. Это действенный инструмент, который приносит ощутимую пользу. И не только бизнесу, но и сотрудникам производств. На многих предприятиях, вступивших в нацпоект, люди стали работать легче, а зарабатывать больше. Однако нам постоянно приходится сталкиваться с низкой информированностью, в том числе и руководителей организаций, о целях, задачах и методах его реализации. Поэтому региональный ФРП решил провести специальную пресс-конференцию, посвящённую нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»», - сообщает, директор Фонда развития промышленности Челябинской области, являющегося администратором нацпроекта в регионе.К участию в ней привлечены не только представители большого количества СМИ и специалисты регионального Минпрома и ФРП, но и представители предприятий, которые поделятся собственным опытом участия в нацпроекте.***современное предприятие в Нагайбакском районе, ежегодно производящее 50 тысяч тонн мяса птицы под торговой маркой «СИТНО». Комплекс включает в себя 8 производственных площадок, каждая из которых расположена на территории отдельного сельского поселения.***– оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»., утверждённого майским указом Президента РФ в 2018 году, – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.К участию в нацпроекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний. AzAzA 2020-08-25YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Ещё два предприятия Челябинской области вступили в нацпроект «Производитель ...

Эксперты РЦК в сфере производительности труда получили правительственную бл ...

Челябинские производители металлоконструкций повышают эффективность с помощ ...

В Челябинской области стало больше сертифицированных экспертов, внедряющих ...

Благодаря нацпроекту почти 400 специалистов промышленных предприятий Челяби ... {comments_news}