В Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды

На Южном Урале ожидается резкое ухудшение погоды – в пятницу, 28 августа, в регионе ожидаются дожди и грозы.

При этом, по данным синоптиков, в этот день будет тепло – до +30 градусов, ветер южный и юго-западный 4-9 м/с, при порывах – до 13-18 м/с. Такая же погода ожидается и на выходные, только без осадков.

В Челябинске дождей и гроз метеорологи не прогнозируют. В областном центре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха – от +27 до +29.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-rezkoe-uhudshenie-pogody_129464.html