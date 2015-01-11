На Южном Урале прожиточный минимум пенсионера на 2021 год увеличился почти на 600 рублей

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Величина прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области в 2021 году составит 9 282 рубля, что выше уровня 2020 года на 591 рубль или 6,8 процентов. Сегодня, 27 августа, первый заместитель министра экономического развития Марина Клочкова представила законопроект депутатам Законодательного Собрания области. Южноуральские парламентарии поддержали его сразу в трех чтениях.Законопроект внесен в порядке законодательной инициативы губернатора Челябинской области. Ежегодно, во исполнение Федерального Закона «О государственной социальной помощи» определяется региональная величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год.По постановлению Правительства от 30.07.2019 г. №975 величина прожиточного минимума в России рассчитывается по установленной формуле. На конечный показатель влияет величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте за 1 и 2 кварталы текущего года и аналогичные величины в целом по России.Пожилые граждане, у которых общая сумма материального обеспечения не будет достигать прожиточного минимума в 9 282 рубля, получат социальную доплату к пенсии.«Учитывая, что предлагаемая проектом величина ниже федерального уровня, социальная доплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета», – отметила Марина Клочкова.Документ будет направлен на подписание губернатору и вступит в силу с 1 января 2021 года.