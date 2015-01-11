Спустя 5 месяцев возвращается наша рубрика «Афиша»!

Начинаем потихоньку "жить" и выходить из тени!

Возобновлятеся наша рубрика "Афиша"! Полезная и разностронняя информация о том, как и где можно провести досуг!

Итак, выходные на "Егозе"!

Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*

с 11:00 до 15:00

@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.

150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.

БЕСПЛАТНАЯ парковка

Комплексный ОБЕД в кафе

Аренда мангальных зон

Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!

Подробности на https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza

* в августе и сентябре 2020. Но возможны изменения из-за капризов погоды. Урал все-таки.

Озёрск

28 августа

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 СМЕШНУЛЕЧКИ

Как мы скучаем по нашим маленьким зрителям! Ждем когда они придут в театр... А пока смотрим на танцующих дома малышей.

18:00 МАГИЯ ТЕАТРА.

Доверяйте возрастному цензу, который указывает театр на афише спектакля.

28 и 29 августа

Театр драмы и комедии "Наш дом"

28 и 29 августа в Озёрске состоится Вечер инициатив”– открытая встреча горожан, заинтересованных в развитии города.

Активные озерчане из сферы бизнеса, городского управления, лидеры культурных и социальных проектов познакомятся, чтобы обрести единомышленников и новые возможности партнёрства. Заинтересованные горожане узнают о ярких городских инициативах и смогут к ним присоединиться.

Если у вас нет проекта или вы пока не готовы его презентовать, приходите в качестве слушателя. Вход свободный!

28 августа - лекционный день: участники погрузятся в темы городского диалога, гражданских проектов и городских процессов.

29 августа - день презентации проектов, практической работы и живого общения.

Приглашены все горожане, которые хотят принять участие в реальных изменениях города или узнать, чем живет активный Озёрск.

Модератор встречи – Святослав Мурунов - урбанист, основатель и идеолог сети Центров Прикладной Урбанистики, и эксперт Сколково по моногородам.

В субботу, 29 августа, пройдёт беседа в формате «вопрос-ответ» с генеральным директором Некоммерческое партнёрство «Информационный альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» - Мариной Фроловой, также на сцене будут представлены проекты горожан.

29 августа

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Скоро-скоро сентябрь. Сова расскажет о временах года.

14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА

Очень важная буква в азбуке - Я! Ведь она последняя! Мы очень долго до неё добирались, и наконец, добрались! Полюбуйтесь на неё - вылитая ЯГА!

Кто такая Баба-Яга? Это персонаж, находящийся на границе двух миров. С одной стороны мир людей, с другой потусторонний мир. Яга в своей избушке на курьих ножках как стражник на заставе!

16:00 СТАРИННЫЕ ИГРУШКИ

В 1913 году была создана знаменитая бумажная кукла Dolly Dingle. За последующие 20 лет было создано более 200 вариантов этой куклы.

30 августа, воскресенье

Театр кукол "Золотой петушок"

11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ

Вслед за сентябрем, придет октябрь. Тетушка Сова расскажет про времена года.

16:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА

Рисуем по мокрому.

Узнаем о наиболее характерных приемах акварельной живописи - по мокрой бумаге. Этот метод дает весьма непредсказуемые результаты! Есть что-то магическое, в том, как цвета смешиваются друг с другом, создавая красивый, яркий эффект.

Все выходные для вас работает Лодочная станция!

И, конечно, Детский парк!

Челябинск

С 29 августа до 1 декабря на площади Революции будет работать сезонная ярмарка

На ней будут продавать плодоовощную продукцию, бакалею, книги, сувениры и товары для садоводов.

Городские власти планируют установить павильоны в стиле лофт, пару фудтраков, уличную мебель и, если питомники согласятся, деревья в кадках.

АФИША мероприятий в «Саду Победы» с 28 августа по 1 сентября

28 августа (пятница) в 16:00 – «В городском саду играет духовой оркестр». Сцена на театральной площади.

29 августа (суббота):

12:00 – Игровая программа для детей «Супергеройская вечеринка». Сцена на театральной площади.

12:00 – Мероприятие к 100-летию Российского танкостроения «Челябинск-Танкоград. Здесь ковалась победа!» Музей военной техники.

13:00 – спектакль «Три поросенка» от Челябинский театр кукол им. В.А. Вольховского. Сцена на театральной площади. Вход свободный.

1 сентября в День знаний с 12:00 до 16:00 «Сад Победы» приглашает детей и их родителей на праздник. В программе:

спектакль «Вовка в тридевятом царстве» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.А. Вольховского;

игровая программа «Сказочный патруль знаний»;

шоу мыльных пузырей;

КЛАССная TikTok вечеринка – дискотека.

Встречаемся в 12:00 у сцены на театральной площади. Вход свободный.

ЭКСКУРСИОННЫЙ ФЛЭШМОБ в Историческом музее Южного Урала (г.Челябинск)

29 августа, 12:00

БЕСПЛАТНО!

Место сбора: центральный вход (красная площадь) у Государственного Исторического музея Южного Урала (г.Челябинск, ул.Труда, 100)

Продолжительность экскурсии - 45 минут.

Наш музей поддерживает инициативу Омской области проводить в последнюю субботу августа «Экскурсионный флешмоб». Цель акции - рассказать каждому жителю России об истории родного города, культуре и людях, которые в нем живут.

На экскурсии мы расскажем:

- об истории Челябинской крепости, на месте которой находится здание музея

- об истории здания Геологического музея (Труда, 98)

- об истории строительства здания музея (Труда, 100)

- познакомим с выставкой стальных фигур И.Тряпицына, которая находится на площадке у музея

- проведем по саду камней и раскроем геологические секреты

- познакомим с эксклюзивными фотографиями - победителями Кубка мира по художественной фотографии FIAP из коллекции «Животные и их потомство» на площадке "Открытый мир".

Присоединяйтесь!‼‼‼

Телефоны для справок:

(351) 263-08-32, 265-23-88 (в будни с 09-00 до 18-00)

E-mail: orgotdel@chelmuseum.ru

Екатеринбург

Турнир TURBA KARTING

29 августа, 9:30, г. Екатеринбург, ул. Металлургов , 70 пав.Е

Покрытие: асфальт(по погоде), экипировка и техника - от картинг-центра.

Турнир пройдет в трех группах: Дети, Юниор, Абсолют.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий!

Стоимость участия: 1000 рублей , в стоимость входит одна тренировка 5 минут. Доп. тренировки: 200 рублей (5 минут).

Екатеринбургский Малый Драматический театр «ТЕАТРОН»

представляет театральный OPEN AIR - (спектакли на свежем воздухе)

29 августа (суббота), 18-00 – «ЗАКАТ В АВГУСТЕ» (16+) - театрализованный пленэр для настоящих друзей (ул. ГОРЬКОГО, 4-а - внутренний дворик Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ);

30 августа (воскресенье), 14-00 - "ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ”- интерактивный спектакль и мини-диско для детей от 4-х до 12 лет;

29 августа Гонка Героев Екатеринбург зажжет твои будни незабываемым приключением

Рукоходы, переправы, брусья, канаты — вырвись из рутины и однообразных будней. Собери своих друзей в взвод или выходи на масс-cтарт. Кроме захватывающих приключений тебя ждет заветный жетон Героя в свою коллекцию, фестивальная программа и зажигательная музыка

Ты сам сделаешь этот день незабываемым.

Просто успей купить билет на Гонку Героев https://heroleague.ru/events/ggekb08082020/

Материал подготовила Александра Лебедева