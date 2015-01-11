Спустя 5 месяцев возвращается наша рубрика «Афиша»!

Начинаем потихоньку "жить" и выходить из тени!
Возобновлятеся наша рубрика "Афиша"! Полезная и разностронняя информация о том, как и где можно провести досуг!
Итак, выходные на "Егозе"!
Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*
с 11:00 до 15:00
@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.
150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.
БЕСПЛАТНАЯ парковка
Комплексный ОБЕД в кафе
Аренда мангальных зон
Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!
Подробности на https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza
* в августе и сентябре 2020. Но возможны изменения из-за капризов погоды. Урал все-таки.
Озёрск
28 августа
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 СМЕШНУЛЕЧКИ
Как мы скучаем по нашим маленьким зрителям! Ждем когда они придут в театр... А пока смотрим на танцующих дома малышей.
18:00 МАГИЯ ТЕАТРА.
Доверяйте возрастному цензу, который указывает театр на афише спектакля.
28 и 29 августа
Театр драмы и комедии "Наш дом"
28 и 29 августа в Озёрске состоится Вечер инициатив”– открытая встреча горожан, заинтересованных в развитии города.
Активные озерчане из сферы бизнеса, городского управления, лидеры культурных и социальных проектов познакомятся, чтобы обрести единомышленников и новые возможности партнёрства. Заинтересованные горожане узнают о ярких городских инициативах и смогут к ним присоединиться.
Если у вас нет проекта или вы пока не готовы его презентовать, приходите в качестве слушателя. Вход свободный!
28 августа - лекционный день: участники погрузятся в темы городского диалога, гражданских проектов и городских процессов.
29 августа - день презентации проектов, практической работы и живого общения.
Приглашены все горожане, которые хотят принять участие в реальных изменениях города или узнать, чем живет активный Озёрск.
Модератор встречи – Святослав Мурунов - урбанист, основатель и идеолог сети Центров Прикладной Урбанистики, и эксперт Сколково по моногородам.
В субботу, 29 августа, пройдёт беседа в формате «вопрос-ответ» с генеральным директором Некоммерческое партнёрство «Информационный альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» - Мариной Фроловой, также на сцене будут представлены проекты горожан.
29 августа
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ
Скоро-скоро сентябрь. Сова расскажет о временах года.
14:00 ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА
Очень важная буква в азбуке - Я! Ведь она последняя! Мы очень долго до неё добирались, и наконец, добрались! Полюбуйтесь на неё - вылитая ЯГА!
Кто такая Баба-Яга? Это персонаж, находящийся на границе двух миров. С одной стороны мир людей, с другой потусторонний мир. Яга в своей избушке на курьих ножках как стражник на заставе!
16:00 СТАРИННЫЕ ИГРУШКИ
В 1913 году была создана знаменитая бумажная кукла Dolly Dingle. За последующие 20 лет было создано более 200 вариантов этой куклы.
30 августа, воскресенье
Театр кукол "Золотой петушок"
11:00 МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ОСЕНЬ
Вслед за сентябрем, придет октябрь. Тетушка Сова расскажет про времена года.
16:00 МАСТЕРСКАЯ ДОМА
Рисуем по мокрому.
Узнаем о наиболее характерных приемах акварельной живописи - по мокрой бумаге. Этот метод дает весьма непредсказуемые результаты! Есть что-то магическое, в том, как цвета смешиваются друг с другом, создавая красивый, яркий эффект.
Все выходные для вас работает Лодочная станция!
И, конечно, Детский парк!
Челябинск
С 29 августа до 1 декабря на площади Революции будет работать сезонная ярмарка
На ней будут продавать плодоовощную продукцию, бакалею, книги, сувениры и товары для садоводов.
Городские власти планируют установить павильоны в стиле лофт, пару фудтраков, уличную мебель и, если питомники согласятся, деревья в кадках.
АФИША мероприятий в «Саду Победы» с 28 августа по 1 сентября
28 августа (пятница) в 16:00 – «В городском саду играет духовой оркестр». Сцена на театральной площади.
29 августа (суббота):
12:00 – Игровая программа для детей «Супергеройская вечеринка». Сцена на театральной площади.
12:00 – Мероприятие к 100-летию Российского танкостроения «Челябинск-Танкоград. Здесь ковалась победа!» Музей военной техники.
13:00 – спектакль «Три поросенка» от Челябинский театр кукол им. В.А. Вольховского. Сцена на театральной площади. Вход свободный.
1 сентября в День знаний с 12:00 до 16:00 «Сад Победы» приглашает детей и их родителей на праздник. В программе:
спектакль «Вовка в тридевятом царстве» от Челябинского государственного Театра Кукол имени В.А. Вольховского;
игровая программа «Сказочный патруль знаний»;
шоу мыльных пузырей;
КЛАССная TikTok вечеринка – дискотека.
Встречаемся в 12:00 у сцены на театральной площади. Вход свободный.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ФЛЭШМОБ в Историческом музее Южного Урала (г.Челябинск)
29 августа, 12:00
БЕСПЛАТНО!
Место сбора: центральный вход (красная площадь) у Государственного Исторического музея Южного Урала (г.Челябинск, ул.Труда, 100)
Продолжительность экскурсии - 45 минут.
Наш музей поддерживает инициативу Омской области проводить в последнюю субботу августа «Экскурсионный флешмоб». Цель акции - рассказать каждому жителю России об истории родного города, культуре и людях, которые в нем живут.
На экскурсии мы расскажем:
- об истории Челябинской крепости, на месте которой находится здание музея
- об истории здания Геологического музея (Труда, 98)
- об истории строительства здания музея (Труда, 100)
- познакомим с выставкой стальных фигур И.Тряпицына, которая находится на площадке у музея
- проведем по саду камней и раскроем геологические секреты
- познакомим с эксклюзивными фотографиями - победителями Кубка мира по художественной фотографии FIAP из коллекции «Животные и их потомство» на площадке "Открытый мир".
Присоединяйтесь!‼‼‼
Телефоны для справок:
(351) 263-08-32, 265-23-88 (в будни с 09-00 до 18-00)
E-mail: orgotdel@chelmuseum.ru
Екатеринбург
Турнир TURBA KARTING
29 августа, 9:30, г. Екатеринбург, ул. Металлургов , 70 пав.Е
Покрытие: асфальт(по погоде), экипировка и техника - от картинг-центра.
Турнир пройдет в трех группах: Дети, Юниор, Абсолют.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий!
Стоимость участия: 1000 рублей , в стоимость входит одна тренировка 5 минут. Доп. тренировки: 200 рублей (5 минут).
Екатеринбургский Малый Драматический театр «ТЕАТРОН»
представляет театральный OPEN AIR - (спектакли на свежем воздухе)
29 августа (суббота), 18-00 – «ЗАКАТ В АВГУСТЕ» (16+) - театрализованный пленэр для настоящих друзей (ул. ГОРЬКОГО, 4-а - внутренний дворик Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ);
30 августа (воскресенье), 14-00 - "ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ”- интерактивный спектакль и мини-диско для детей от 4-х до 12 лет;
29 августа Гонка Героев Екатеринбург зажжет твои будни незабываемым приключением
Рукоходы, переправы, брусья, канаты — вырвись из рутины и однообразных будней. Собери своих друзей в взвод или выходи на масс-cтарт. Кроме захватывающих приключений тебя ждет заветный жетон Героя в свою коллекцию, фестивальная программа и зажигательная музыка
Ты сам сделаешь этот день незабываемым.
Просто успей купить билет на Гонку Героев https://heroleague.ru/events/ggekb08082020/
Материал подготовила Александра Лебедева