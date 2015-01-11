2020-08-28YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинской области приняты изменения в законодательство по налоговым льготам для ИТ-компаний Источник: из открытых источников









Благодаря поддержке губернатора Челябинской области и решению депутатов Законодательного Собрания налоговые преференции получат ИТ-компании, не попадающие под налоговый маневр.Для них сохраняется пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, продлен срок действия Закона, по которому индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения, могут уйти на налоговые каникулы. Как сообщалось Игорь Фетисов.По предварительным данным УФНС России по Челябинской области, за прошлый год пониженной ставкой налога на прибыль воспользовались 8 ИТ-компаний, преимуществами налоговых каникул по патентной системе - 74 предпринимателя, по упрощенной – 124.«Надеюсь, что данная мера позволит привлечь в регион ещё больше умов, будет способствовать развитию ИТ-сферы. У нас в Технопарке уже есть резидент, компания - разработчик, который переехал к нам в Челябинскую область именно благодаря налоговым льготам», - рассказала генеральный директор челябинского ИТ-парка Евгения Некрасова.Напоминаем, что узнать подробности про меры поддержки инновационных и ИТ-компаний Челябинской области можно на сайте mininform74.ru. Также за бесплатными консультациями по федеральным и региональным мерам поддержки IT-компаний можно обратиться в АНО «Центр развития цифровых технологий» по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 83, 5 этаж, каб. 23, позвонить по телефону + 7 (351) 218-22-77 или написать на электронную почту info@digital174.ru. Источник: из открытых источниковБлагодаря поддержке губернатора Челябинской области и решению депутатов Законодательного Собрания налоговые преференции получат ИТ-компании, не попадающие под налоговый маневр.Для них сохраняется пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, продлен срок действия Закона, по которому индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения, могут уйти на налоговые каникулы. Как сообщалось ранее на официальном сайте министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, поправки были внесены в региональный закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» в связи с введением на федеральном уровне налогового маневра в ИТ-отрасли. Изменения, принятые депутатами Законодательного Собрания при поддержке губернатора Челябинской области, позволят ИТ-компаниям Южного Урала, аккредитованным в Минкомсвязи России с долей доходов от ИТ-деятельности не менее 90%, но не попадающим под условия налогового маневра, пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 13,5%.Также региональные парламентарии продлили срок действия закона «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» до 2024 года. Вновь созданные индивидуальные предприниматели, работающие в ИТ-сфере по упрощенной или патентной системе налогообложения, в течение двух налоговых периодов со дня государственной регистрации освобождаются от уплаты налогов, то есть могут уйти на налоговые каникулы. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Челябинской области зарегистрировано 223 индивидуальных предпринимателя, попадающих под действие льготы.«Мы рады тому, что законопроекты по налоговой поддержке ИТ-компаний были приняты. Это способствует не только достижению целей национального проекта «Цифровая экономика» в части поддержки организаций, создающих цифровые решения и продукты для бизнеса и населения, но и положительно влияет на инвестиционный климат нашего региона, повышает его конкурентоспособность», - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.По предварительным данным УФНС России по Челябинской области, за прошлый год пониженной ставкой налога на прибыль воспользовались 8 ИТ-компаний, преимуществами налоговых каникул по патентной системе - 74 предпринимателя, по упрощенной – 124.«Надеюсь, что данная мера позволит привлечь в регион ещё больше умов, будет способствовать развитию ИТ-сферы. У нас в Технопарке уже есть резидент, компания - разработчик, который переехал к нам в Челябинскую область именно благодаря налоговым льготам», - рассказала генеральный директор челябинского ИТ-парка.Напоминаем, что узнать подробности про меры поддержки инновационных и ИТ-компаний Челябинской области можно на сайте mininform74.ru. Также за бесплатными консультациями по федеральным и региональным мерам поддержки IT-компаний можно обратиться в АНО «Центр развития цифровых технологий» по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 83, 5 этаж, каб. 23, позвонить по телефону + 7 (351) 218-22-77 или написать на электронную почту info@digital174.ru. AzAzA 2020-08-28YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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