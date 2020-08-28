В школу – с прививкой. Глава Минздрава пояснил ситуацию с вакцинацией детей

Министр просвещения Сергей Кравцов в онлайн-формате в конце прошлой недели провел Общероссийское родительское собрание. Главная тема – новые условия начала учебного года. Эксперты обсудили меры безопасности, горячее питание, а также предстоящую вакцинацию детей.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, заявил: если соблюдать все требования – риск заражения коронавирусом минимизируется. Важно, чтобы все рекомендованные требования соблюдались с 1 сентября. Тогда учителя и ученики смогут избежать массовых заражений.

Безопасность

Так, всем школьникам и педагогам в обязательном порядке нужно обрабатывать руки и соблюдать масочный режим.

2 сентября Минпросвещения планирует провести открытый урок, посвященный санитарным нормам, которые должны будут соблюдать все посетители школы. Также специалисты призвали родителей объяснять и учить своих детей как правильно мыть руки и носить маску.

Вакцинация

Вакцинация против гриппа – один из важных элементов подготовки к учебному году. Министр здравоохранения рекомендует в обязательном порядке провести вакцинацию против гриппа. Этот элемент профилактики поможет избежать проблем. Министр добавил, что в России изменился контроль качества вакцины: теперь буквально каждая ее упаковка тщательно проверяется и маркируется.

От коронавируса дети в этом году вакцинироваться не будут, так как пока проведено недостаточно исследований для того, чтобы выяснить влияние вакцины на детский организм.

Челябинское отделение национальной родительской ассоциации одним из первых задало вопрос министру: как будет проходить прививочная компания и как ребенку вернуться в образовательный процесс после болезни?

Специалисты пояснили, что вакцинация для детей предусмотрена лишь для борьбы против гриппа. В каждом регионе будет назначена своя дата вакцинации.

Детям с хроническими заболеваниями нужно уже сейчас получить рекомендации врача прежде, чем отправиться в школу.

Дистанционное обучение

Многие семьи, перешедшие на домашнее дистанционное обучение, коснулись проблем с техникой. Особенно это относится к многодетным семьям, у которых не оказалось необходимой аппаратуры для онлайн образования.

В новом учебном году, по словам Министра просвещения, работа по обеспечению техникой продолжится. Также в предстоящем году сельские школы будут обеспечены необходимым оборудованием.

Питание

Обсудили и вопрос о предоставлении бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. До 1 сентября все школы должны составить и опубликовать свои варианты меню. Родители могут с ними ознакомиться и предложить корректировки.

С 1 сентября все школы заработают в очном режиме с соблюдением санитарных норм, поэтому, если риски заражения действительно снизятся, то перехода на дистанционное обучение не потребуется.

https://www.cheltv.ru/v-shkolu-s-privivkoj/