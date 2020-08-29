Лауреат конкурса Чайковского и Челябинский симфонический оркестр откроют новый концертный сезон филармонии русской классической музыкой

Источник: пресс-служба Челябинской государственной филармонии17 сентября на сцене Концертного зала имени С.С. Прокофьева состоится открытие нового, 84 филармонического сезона. Откроют его Челябинский симфонический оркестр под управлением Адика Абдурахманова и лауреат XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского пианистДмитрий Шишкин.27 лет, к этому моменту пианист уже завоевал ряд наград международных конкурсов, в том числе престижнейшего конкурса имени Чайковского (2019 год, II премия), много гастролировал по миру, выступал со знаменитыми оркестрами, записал несколько дисков и стал артистом лейбла KNS Classics (Италия). Выступление одного из виртуознейших современных пианистов в Челябинске состоится в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонией.В концертной программе прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №3 ре минор Сергея Рахманинова и симфония № 3 ля минор Петра Чайковского. Во втором отделении программы прозвучит Третья симфония Чайковского.За дирижерским пультом Челябинского симфонического оркестра – заслуженный артист России.Билеты на открытие сезона можно будет приобрести в кассах филармонии с 31 августа, а на сайте филармонии – с 27 августа.