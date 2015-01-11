Новые законы для страны – какие изменения приготовил сентябрь-2020

Горячее питание для младшеклассников, внесудебное банкротство, приоритетное зачисление в школу или детский сад и другие нововведения первого месяца осени:

СОЦИАЛКА

Закон о социальном заказе вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты: ими можно будет расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями.

Поддержка социально ориентированных НКО. С 15 сентября если социально ориентированная некоммерческая организация надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ. Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.

«Коронавирусные» выплаты и «кредитные каникулы». 30 сентября истекает срок, в течение которого заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами». Также до 30 сентября семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных указами президента РФ в связи с распространением коронавируса. Успейте получить все положенные вам выплаты.

ШКОЛА

Горячее питание для младшеклассников. С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы получили на это субсидии из федерального бюджета. Челябинская область в августе отчиталась о полной готовности к реализации данных поправок.

Воспитательная составляющая образования. Вступающий в силу с 1 сентября федеральный закон направлен на реализацию новых норм Конституции: в поправках, одобренных в ходе всероссийского голосования 1 июля 2020 года, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

РОДСТВЕННИКИ

С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Закон был подписан президентом 2 декабря 2019 года. Принятые поправки позволяют сделать право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сестрами правилом, общим для всех регионов.

Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ. С 7 сентября принимающей стороной могут быть все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты. Изменение направлено, в первую очередь, на соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.

Перевод осужденных в регион проживания близких родственников. Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников. К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

ФИНАНСЫ

Возврат страховки при досрочном погашении кредита. Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии.

Внесудебный механизм банкротства для граждан. С 1 сентября гражданин может объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре при условии, что его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и в отношении него прекращено исполнительное производство, то есть пристав не нашел у него ни денег, ни имущества, на которое может быть обращено взыскание.

ПРОЧЕЕ

Лекарства. Перечень лекарственных средств, цены на которые регулирует государство, будет формироваться и пересматриваться не реже одного раза в год.

Закупки в сфере строительства будут исключены из перечня работ, в отношении которых заказчик обязан проводить электронный аукцион.

ОСАГО. 30 сентября истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр. С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-strany--kakie-izmeneniya-prigotovil-sentyabr-2020_129585.html