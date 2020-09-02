2020-09-02YEKT10:00:00 | Губерния «Диктант Победы» пройдет в Магнитогорске Источник: www.may9.ru









Магнитогорск присоединится к международной акции – историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Его цель – повышение исторической грамотности населения и патриотическое воспитание молодежи.Мероприятие пройдет завтра во всех регионах России. В акции также примут участие 75 стран ближнего и дальнего зарубежья – символичное в юбилейный год число.Главной из 8 тысяч площадок станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве, откуда по видеосвязи будет дан старт диктанту.В Челябинской области написать тест можно будет на 98 площадках. Проверить свои знания смогут все желающие. В Магнитогорске одной из площадок проведения акции «Диктант Победы» выступает Дворец культуры металлургов имени Орджоникидзе. Здесь в диктанте примет участие актив МГМОО «Союз молодых металлургов». «Магнитогорск – «Город трудовой доблести». Наши предки проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной продукции на промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной войны. Ведь, как известно, каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка были произведены из магнитогорской стали. Поэтому для молодых металлургов, как для граждан страны-победительницы, как потомков фронтовиков, сражавшихся с фашизмом, важно участие в «Диктанте Победы», – отметил председатель Союза молодых металлургов Олег Ежов.Перед началом испытания каждый участник получит бланки и инструкцию по их заполнению. Диктант будет состоять из 25 вопросов (20 заданий – общефедеральные, пять – по местной тематике) и продлится 45 минут. Высокие результаты участников будут засчитаны при поступлении в вуз. Источник: www.may9.ruМагнитогорск присоединится к международной акции – историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Его цель – повышение исторической грамотности населения и патриотическое воспитание молодежи.Мероприятие пройдет завтра во всех регионах России. В акции также примут участие 75 стран ближнего и дальнего зарубежья – символичное в юбилейный год число.Главной из 8 тысяч площадок станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве, откуда по видеосвязи будет дан старт диктанту.В Челябинской области написать тест можно будет на 98 площадках. Проверить свои знания смогут все желающие. В Магнитогорске одной из площадок проведения акции «Диктант Победы» выступает Дворец культуры металлургов имени Орджоникидзе. Здесь в диктанте примет участие актив МГМОО «Союз молодых металлургов». «Магнитогорск – «Город трудовой доблести». Наши предки проявили трудовой героизм и самоотверженность при производстве военной продукции на промышленных предприятиях в годы Великой Отечественной войны. Ведь, как известно, каждый третий снаряд и броня каждого второго советского танка были произведены из магнитогорской стали. Поэтому для молодых металлургов, как для граждан страны-победительницы, как потомков фронтовиков, сражавшихся с фашизмом, важно участие в «Диктанте Победы», – отметил председатель Союза молодых металлургов.Перед началом испытания каждый участник получит бланки и инструкцию по их заполнению. Диктант будет состоять из 25 вопросов (20 заданий – общефедеральные, пять – по местной тематике) и продлится 45 минут. Высокие результаты участников будут засчитаны при поступлении в вуз. AzAzA 2020-09-02YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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