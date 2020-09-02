В златоустовской школе заработала «Точка роста»

Источник: Пресс-служба Златоуста









1 сентября в Златоусте заработал Центр образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка Роста». В церемонии открытия принял участие глава городского округа Максим Пекарский.Современный образовательный центр появился в школе № 13 поселка Центральный Златоустовского городского округа в рамках реализации национального проекта «Образование». Средства на его оснащение (1,1 млн рублей) были направлены из федерального бюджета. Еще более 900 тысяч рублей направлено по распоряжению главы в качестве софинансирования. Средства городского бюджета пошли на капитальный ремонт помещений, покупку мебели и робототехники для младших классов.«Точка роста» оснащена новейшим оборудованием. Для учащихся здесь установлены современные ноутбуки, 3D-принтер, медиазона с фотоаппаратурой, столы для игры в шахматы. В центре имеются тренажеры для изучения основ безопасности жизнедеятельности, аккумуляторный и ручной инструмент, оборудование для виртуальной реальности, квадрокоптеры и другое учебное оборудование.Всю технику можно использовать как в учебном процессе – на уроках информатики, ОБЖ, технологии, так и во внеурочной деятельности.«Очень приятно удивлены тем, что сделано в рамках реализации нацпроекта «Образование» в нашей сельской школе. Уверен, такая модернизация увеличит эффективность образовательного процесса, сделает его более качественным и увлекательным. Мы со своей стороны профинансировали хороший ремонт, покупку современной красивой мебели. Чтобы ребятам здесь было учиться не только интересно, но и комфортно», – отметил Максим Пекарский.Образовательная среда продумана таким образом, что заниматься в модернизированных кабинетах будут все 140 учащихся школы, от первоклассников до учеников 11 класса. Руководить «Точкой роста» будет молодой педагог, закончивший обучение с красным дипломом. «Все составляющие для обучения наших детей теперь есть: и условия, и оборудование, и квалифицированные педагоги. Огромная благодарность главе Златоустовского городского округа за ту помощь, которую он нам оказал», – рассказала директор школы № 13 Елена Струкова.