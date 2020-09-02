Новой модельной библиотеке в Еманжелинске присвоят имя Владислава Крапивина

Детская библиотека Еманжелинского муниципального района будет носить имя детского писателя Владислава Крапивина.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала первой в регионе модельной библиотекой, модернизированной в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Теперь она будет носить имя детского писателя Владислава Крапивина. «Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске – детская, в книжном фонде много изданий этого автора. Благодаря модернизации, в библиотеки теперь есть площадки, которые позволят организовывать тематические встречи и иные формы активности по произведениям Крапивина», – отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.15 июня Еманжелинская библиотека открылась после модернизации. Благодаря национальному проекту «Культура» в библиотеке появилась новая многофункциональная мебель, современная оргтехника, мультимедийное оборудование и новинки литературы – более 4 тысяч экземпляров. В интерьере обновленной библиотеки прослеживается четкое зонирование, появились удобные места для чтения и самообразования, а залы стали яркими и современными. С помощью новой компьютерной техники посетители смогут получить доступ к Национальной электронной библиотеке, а в читальном зале – поработать со справочными изданиями и периодикой, библиографическими указателями и картотеками.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным ресурсам, а также современным пространством для проведения интеллектуального досуга.