2020-09-02YEKT13:00:00 | Губерния Новой модельной библиотеке в Еманжелинске присвоят имя Владислава Крапивина Источник: ЧОУНБ









Детская библиотека Еманжелинского муниципального района будет носить имя детского писателя Владислава Крапивина.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала первой в регионе модельной библиотекой, модернизированной в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Теперь она будет носить имя детского писателя Владислава Крапивина. «Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске – детская, в книжном фонде много изданий этого автора. Благодаря модернизации, в библиотеки теперь есть площадки, которые позволят организовывать тематические встречи и иные формы активности по произведениям Крапивина», – отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.15 июня Еманжелинская библиотека открылась после модернизации. Благодаря национальному проекту «Культура» в библиотеке появилась новая многофункциональная мебель, современная оргтехника, мультимедийное оборудование и новинки литературы – более 4 тысяч экземпляров. В интерьере обновленной библиотеки прослеживается четкое зонирование, появились удобные места для чтения и самообразования, а залы стали яркими и современными. С помощью новой компьютерной техники посетители смогут получить доступ к Национальной электронной библиотеке, а в читальном зале – поработать со справочными изданиями и периодикой, библиографическими указателями и картотеками.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным ресурсам, а также современным пространством для проведения интеллектуального досуга. Источник: ЧОУНБДетская библиотека Еманжелинского муниципального района будет носить имя детского писателя Владислава Крапивина.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала первой в регионе модельной библиотекой, модернизированной в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Теперь она будет носить имя детского писателя«Владислав Крапивин был известным писателем, на котором выросло не одно поколение детей. Библиотека в Еманжелинске – детская, в книжном фонде много изданий этого автора. Благодаря модернизации, в библиотеки теперь есть площадки, которые позволят организовывать тематические встречи и иные формы активности по произведениям Крапивина», – отметила первый заместитель министра культуры Челябинской области.15 июня Еманжелинская библиотека открылась после модернизации. Благодаря национальному проекту «Культура» в библиотеке появилась новая многофункциональная мебель, современная оргтехника, мультимедийное оборудование и новинки литературы – более 4 тысяч экземпляров. В интерьере обновленной библиотеки прослеживается четкое зонирование, появились удобные места для чтения и самообразования, а залы стали яркими и современными. С помощью новой компьютерной техники посетители смогут получить доступ к Национальной электронной библиотеке, а в читальном зале – поработать со справочными изданиями и периодикой, библиографическими указателями и картотеками.Детская библиотека Еманжелинского муниципального района стала современной площадкой для равного доступа жителей к качественным информационным ресурсам, а также современным пространством для проведения интеллектуального досуга. AzAzA 2020-09-02YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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