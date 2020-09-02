Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Челябинской области

Заморозки до минус двух градусов прогнозируют синоптики в Челябинской области до конца текущей недели.

На сайте местного ЦГМС сообщается, что в ночные часы 4 и 5 сентября местами столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 7-12, при прояснении – до двух градусов выше нуля, днем в четверг ожидается плюс 13-18, местами порывы северного, северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-nochnye-zamorozki-v-Chelyabinskoy-oblasti_129646.html