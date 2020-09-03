2020-09-03YEKT11:00:00 | Губерния Портал «Вспомним всех поимённо!» прошел в финал Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2020» Источник: ruspekh.ru









Завершился второй этап VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». В финал по итогам оценки вышли 49 проектов, в том числе проект Южного Урала - портал «Вспомним всех поимённо!»Алексея Текслера к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, призван отметить вклад каждого жителя Челябинской области в Победу и рассказать о тех, кто совершил славный боевой и трудовой подвиг во имя своей Родины. На портале представлена информация о более чем 255 тысячах жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны.Портал содержит несколько разделов:- «Книга Памяти» с информацией из Книги памяти участников Великой Отечественной войны — жителей Челябинской области;- «Герои Советского Союза» - имена, биографии и описание боевого пути Героев Советского Союза, родившихся, призванных, обучавшихся в военных училищах или проживавших на территории современной Челябинской области, в том числе получивших звание до начала Великой Отечественной войны и принимавших в ней участие;- «Дорога памяти» - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны;- «Эвакуированные в Челябинскую область» - база данных об эвакуированном населении в годы Великой Отечественной войны.«Проект «Вспомним всех поимённо» помогает жителям области узнать информацию о себе, о судьбе своих родственников, их боевых подвигах. Портал постоянно развивается. Например, на днях была пополнена база данных «Эвакуированные на территорию Челябинской области в годы Великой Отечественной войны». На сегодняшний день база данных содержит более 112 тысяч имён эвакуированных», - отметил руководитель Госкомитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов.Проект «Вспомним всех поимённо!» попал в число финалистов Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в номинации «Культура». Вместе с Челябинской областью в финал вышли: портал «Культура Петербурга» и виртуальный проект «Медаль "За оборону Ленинграда"», а также туристический гид-путеводитель по Томской области. Победители конкурса станут известны на финале, который пройдет 17-18 сентября в Красноярске.«Портал «Вспомним всех поимённо!» был создан силами нашего министерства, Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий совместно с «Точкой кипения-Челябинск» и кафедрой «Информационные технологии в экономике» ЮУрГУ. Большую информационную помощь в пополнении ресурса оказал Совет ветеранов Челябинской области. Все участники показали высокую технологическую и психологическую вовлеченность в проект, работали с полной отдачей. Мы считаем, что портал уникальный. Он имеет высокую ценность не только для жителей, но и для экспертов, которые занимаются поисковой и военно-исторической деятельностью. Для них предусмотрен весь необходимый функционал. Мы верим в нашу победу», - рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.По данным Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, с момента открытия портала в мае 2020 года и до настоящего времени южноуральцы скачали более 14 тысяч выписок об участниках Великой Отечественной войны. Работа над развитием портала продолжается. Источник: ruspekh.ruЗавершился второй этап VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». В финал по итогам оценки вышли 49 проектов, в том числе проект Южного Урала - портал «Вспомним всех поимённо!» Портал «Вспомним всех поимённо!» был создан по поручению Губернатора Челябинской областик 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, призван отметить вклад каждого жителя Челябинской области в Победу и рассказать о тех, кто совершил славный боевой и трудовой подвиг во имя своей Родины. На портале представлена информация о более чем 255 тысячах жителей Челябинской области – участников Великой Отечественной войны.Портал содержит несколько разделов:- «Книга Памяти» с информацией из Книги памяти участников Великой Отечественной войны — жителей Челябинской области;- «Герои Советского Союза» - имена, биографии и описание боевого пути Героев Советского Союза, родившихся, призванных, обучавшихся в военных училищах или проживавших на территории современной Челябинской области, в том числе получивших звание до начала Великой Отечественной войны и принимавших в ней участие;- «Дорога памяти» - общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны;- «Эвакуированные в Челябинскую область» - база данных об эвакуированном населении в годы Великой Отечественной войны.«Проект «Вспомним всех поимённо» помогает жителям области узнать информацию о себе, о судьбе своих родственников, их боевых подвигах. Портал постоянно развивается. Например, на днях была пополнена база данных «Эвакуированные на территорию Челябинской области в годы Великой Отечественной войны». На сегодняшний день база данных содержит более 112 тысяч имён эвакуированных», - отметил руководитель Госкомитета по делам архивов Челябинской области.Проект «Вспомним всех поимённо!» попал в число финалистов Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» в номинации «Культура». Вместе с Челябинской областью в финал вышли: портал «Культура Петербурга» и виртуальный проект «Медаль "За оборону Ленинграда"», а также туристический гид-путеводитель по Томской области. Победители конкурса станут известны на финале, который пройдет 17-18 сентября в Красноярске.«Портал «Вспомним всех поимённо!» был создан силами нашего министерства, Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий совместно с «Точкой кипения-Челябинск» и кафедрой «Информационные технологии в экономике» ЮУрГУ. Большую информационную помощь в пополнении ресурса оказал Совет ветеранов Челябинской области. Все участники показали высокую технологическую и психологическую вовлеченность в проект, работали с полной отдачей. Мы считаем, что портал уникальный. Он имеет высокую ценность не только для жителей, но и для экспертов, которые занимаются поисковой и военно-исторической деятельностью. Для них предусмотрен весь необходимый функционал. Мы верим в нашу победу», - рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.По данным Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, с момента открытия портала в мае 2020 года и до настоящего времени южноуральцы скачали более 14 тысяч выписок об участниках Великой Отечественной войны. Работа над развитием портала продолжается. AzAzA 2020-09-03YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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