Меняющие мир: «Маяк» стал победителем в номинации «Почётный благотворитель»

В конкурсе «Меняющие мир» участвуют предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, которые помимо основной деятельности занимаются благотворительностью. Среди номинаций есть такие, как «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», «Информационная поддержка», «Благотворительная деятельность некоммерческих организаций» и «Лучший работодатель». В 2020 году появилась и новая номинация – «Почетный благотворитель», победители которой были определены из числа участников конкурса, ранее победивших в нём не менее трех раз.
Напомним, ФГУП «ПО «Маяк» впервые стало победителем конкурса в 2009 году в номинации «Поддержка образования». Затем в 2012,2014,2016 и 2017 годах предприятие становилось победителем в номинации «Лучший работодатель».
В этом году свои коррективы в планы организаторов внес коронавирус и церемонии награждения в привычном формате не состоялось. Награду и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Алексею Рожкову лично в руки передал заместитель председателя Законодательного Собрания области Константин Захаров.
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров:
– Кубками конкурса «Меняющие мир» отмечены многие предприятия Челябинской области. Это конкурс среди благотворителей, то есть среди тех организаций, которые часть своей прибыли, полученной в результате своего труда, отдают обществу. Благотворительность – это очень важная деятельность, поэтому на протяжении более десяти лет Заксобрание отмечает эти бескорыстные добрые дела. Обладатели наград могут гордиться не только своими производственными достижениями, но и заслугами в общественной деятельности.
В этом году впервые была учреждена номинация «Почётный благотворитель». «Маяк» оказался в их числе. Сегодня мне было очень приятно вручить награду представителю «Маяка», выразить своё глубочайшее уважение всему коллективу предприятия и надежду на то, что эта работа будет продолжена.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков:
– Благотворительная деятельность, за которую сегодня был награждён «ПО «Маяк», в полном объеме адресована жителям Озерского городского округа, это большое общее дело. Я рад этой награде и как депутат, и как ветеран градообразующего предприятия.
Справочно:
История конкурса началась в 2004 году. С идеей его проведения выступили представители бизнес-сообщества. Эта инициатива нашла поддержку органов власти области и общественных организаций. В 2006 году областной конкурс стал победителем Всероссийского фестиваля добрых дел. С 2008 года он приобрел государственный статус, его организаторами стали Законодательное Собрание, Правительство и Общественная палата Челябинской области. Главная цель конкурса – привлечение внимания к решению социальных вопросов и распространение положительного опыта их решения.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа