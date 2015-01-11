Сразу три НКО Челябинской области вошли в топ-100 лучших проектов-победителей конкурса президентских грантов

Завершилась оценка результатов реализации проектов, получивших президентский грант в 2018 году. При выборе лучших эксперты ориентировались на три показателя: качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость.Челябинские некоммерческие организации не опускают планку вот уже девять грантовых кампаний – с первого конкурса Фонда президентских грантов. С каждым годом все больше социально значимых проектов получают федеральную поддержку.Одним из проектов, вошедших в топ-100, стал центр иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка». Центр на протяжении нескольких лет реализует проект «Хвостатый терапевт», направленный на комплексную реабилитацию, абилитацию и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи лошадей. В этом году Центр получил два президентских гранта на сумму почти три миллиона рублей.«"Хвостатый терапевт" – это наш второй проект, одобренный Фондом. В нем приняли участие 120 детей, у каждого было по 3 курса реабилитации при помощи лошади. Для кого-то важно было научиться держать равновесие на лошади. Кто-то смог улучшить координацию движений, научился договариваться и управлять огромным животным. У многих увеличился словарный запас. Окрепли мышцы ног, рук и спины. На занятиях дети изучали цвета, формы и учились ориентироваться в пространстве. Наша организация принимает участие в конкурсе Фонда президентских грантов с 2017 года. Это только кажется, что мы постоянно выигрываем, на самом деле, это не так. Но мы не опускаем руки, проекты анализируются, дорабатываются и подаются снова», – рассказала автор проекта Ирина Морданева.Также в топ-100 вошел проект комплексной помощи бездомным АНО «Жизнь». В рамках проекта нуждающимся предоставлялось ежедневное горячее питание и одежда, а также решение вопросов постоянного жизнеустройства. В итоге благотворительную помощь получили 130 человек.Молодежный инклюзивный проект «Необыкновенные сказки» от инклюзивного молодежного клуба «Наше место» также вошел в список лучших. Организация получила поддержку в виде гранта на сумму 877 164 рубля.Отметим, что Фонд президентских грантов впервые опубликовал Топ-100 лучших проектов в 2019 году. Тогда в него вошла только одна некоммерческая организация из Челябинской области. В этом году Челябинская область вошла в десятку регионов России, в которых реализованы по 3 лучших проекта.