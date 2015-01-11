В Челябинске в память о погибших в Беслане прозвучал живой саксофон

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиВ Челябинске почтили память погибших в Беслане 16 лет назад. 3 сентября у памятника «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы прошел живой концерт под открытым небом.У памятника «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы выступил саксофонист-студент Южно-Уральского государственного института искусств имени ЧайковскогоМузыкант исполнил произведение «Посчитай каждую звезду» Bruno Coquatrix. Слушателями концерта под крыльями орла стали представители челябинского регионального отделения «Офицеры России», а также члены челябинского областного отделения семей погибших защитников Отечества, воины-интернационалисты, участники локальных конфликтов и участники боевых действий. Справочно:Традицию музыкальных концертов в память о жертвах терроризма заложил, спустя месяц после трагедии в Беслане исполнивший произведения Чайковского среди руин школы №1 Беслана. Зрителями стали ученики школы, родные жертв и жители города.