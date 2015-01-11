Афиша на первый осенний уикенд!

Ну, вот и наступили осенние выходные!

Первую неделю отучились школьники...первую неделю заработали вновь после долгого простоя театры и кинотеатры! Всё вокруг потихоньку стало оживать!

И мы рады этому, ведь наша афиша день ото дня пополняется новыми событиями!

ОЗЁРСК

5 сентября, суббота

11:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА "Перчаточная кукла"

Спектакль "Дорожная азбука" для детей 5 +. Красный, Желтый и Зеленый - цвета дорожного светофора. Это знает каждый. Только в театре кукол они превращаются в веселых человечков, способных уберечь малышей от проблем на дорогах. Приходите в театр кукол и сами убедитесь!

6 сентября, воскресенье

11:00 Спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду для детей 5 +

Мамины поручения надо выполнять всегда. Но как страшно одному идти в лес. Ведь там, в пруду, страшилище завелось. Смотрит строго, лапкой машет. Смелым быть непросто! Но мама сказала, что есть способ подружиться со всеми. Хотите узнать секрет? Крошка Енот раскроет его на спектакле.

Новый график работы подъёмника на BikeParkEgoza!

Отныне КАЖДУЮ СУББОТУ*

с 11:00 до 15:00

@bikeparkegoza - Комплекс из лесных трасс с трамплинами и переоборудованного под тягу велосипедов подъёмника.

150 рублей разовый подъем, 800 рублей - 4 часа.

БЕСПЛАТНАЯ парковка

Комплексный ОБЕД в кафе

Аренда мангальных зон

Невероятная природа вокруг: горы, лес, ручьи, тропы, пещеры... и мало людей!

Подробности на https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza

* в августе и сентябре 2020. Но возможны изменения из-за капризов погоды. Урал все-таки.

Все выходные

В Озерском городском музее (проспект Победы, 2) состоялось открытие двух выставок – «История фотографии в Озерске» и фотовыставки «Палитра мгновений».

Основой выставки «История фотографии в Озерске» стали экспонаты Озерского городского музея и материалы, предоставленные озерскими фотографами. Выставка познакомит посетителей с историей фотообъединений в Озерске, также на ней будет представлена коллекция фотоаппаратов и фототехники.

Фотовыставка «Палитра мгновений» из фондов Государственного исторического музея Южного Урала является выставкой работ победителей XIV Уральского регионального конкурса детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений», проводимым Дворцом пионеров и школьников им. Н.К. Крупской в 2019 году.

Вход свободный. График работы выставок: пн. – чт.: 10.00 – 19.00; пт.: 10.00 – 18.00; сб.: 10.00 – 16.00.

График работы Лодочной станции с 1 по 15 сентября 2020г.

ЧЕЛЯБИНСК

5 сентября состоится IV фестиваль исторической реконструкции "Пламя Аркаима", организованный нашей Ассоциацией и Заповедником АРКАИМ.

В этом году фестиваль будет тематическим, посвященным самой древней эпохе в истории человечества - Каменному веку. Участниками события станут специалисты по палеотехнологиям со всех уголков страны. Зрителям будут продемонстрированы различные древние технологии: расщепление и отжим камня, наскальная живопись, гончарство неолита, изготовление стрел и многое другое. Перед гостями фестиваля предстанут образы людей древнейшей эпохи. Юные исследователи древности почувствуют себя археологами на импровизированном раскопе. А вечером все гости фестиваля смогут насладиться концертом этнической музыки.

6 сентября военно-исторический фестиваль Челябинские герои в Никольской роще! Приходите!

Организаторы: Центр историко-культурного наследия Челябинска, ВИК "Дивизион", Челябинское отделение Военно исторического общества России, студия исторических танцев "Гаттака"

Выступления артистов, интересная программа и реконструкции!

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

ЕКАТЕРИНБУРГ

До 6-го сентября!

Кинотеатр для машин в Экспо!

Проецирование изображения будет идти на экран размещенный на фасаде третьего павильона, а звук транслироваться прямо в магнитолы автомобилей.

Для вас закуски и напитки в самом большом летнем кафе.

Суббота, 5 сентября

21:00 - Особенные

23:30 - Закатать в асфальт

купить билет

Воскресенье, 6 сентября

21:00 - Любовь на кончиках пальцев

Свердловская область:

Выставка и экстремальное шоу: AUTOSOUND: Уральские Монстры 2020

5 сентября, В.Пышма, ул. Козицына, 2а, парковка Музея автомобильной техники УГМК.

Наполнение фестиваля:

- шоу-кары и громкие проекты

- замеры на звуковое давление

- выставка автомобилей (ретро, тюнинг, спорт, проект, stance)

- соревнования по радиоуправляемому дрифту и трофи

- развлекательные зоны для детей и взрослых

- бесплатные наклейки, фирменная атрибутика

- выступления танцевальных команд

- розыгрыши и конкурсы

- фуд зона и кофейня

- в рамках мероприятия для ребят и их родителей будут представлены патрульные автомобили ДПС, а так же мототехника из мотосообщества г.В.Пышма

Тайминг: с 14:00 до 19:00, вход свободный.

Материал подготовлен Александрой Лебедевой