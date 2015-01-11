К чемпионату по легкой атлетике в Челябинске создали сектор для метаний мирового уровня

Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области









На легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной, где с 8 по 11 сентября пройдет чемпионат и первенство России среди юниоров по легкой атлетике, оборудовали новый сектор для метаний мирового уровня, аналогов которому в России нет.«У нас в комплексе прежний сектор для метаний уже износился, не отвечал современным требованиям к проведению ответственных соревнований, – отметил директор ЛК имени Елены Елесиной Александр Ильиных. – Так совпало, что именно к чемпионату России у нас появился новый и качественный сектор, соответствующий всем нормам и техники безопасности при проведении соревнований. Насколько я знаю, подобных конструкций на других легкоатлетических стадионах в России нет».В программе легкоатлетических соревнований в секторе для метаний проводятся соревнования по метанию диска и молота, а также толканию ядра среди мужчин и женщин. В этих видах программы будут разыграны 6 комплектов наград. Руководители Федерации легкой атлетики Челябинской области большие надежды возлагают на бронзового призера прошлогоднего чемпионата России Евгению Соловьеву, которая, по их мнению, будет бороться за место на пьедестале почета в состязаниях среди толкательниц ядра.