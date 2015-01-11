Челябинский музей искусств представляет новый видеопроект «Классики и современники. Рассказы о челябинских художниках»

Проекта приурочен к празднованию 284-летия Челябинска и будет проходить с 7 по 11 сентября.В аккаунтах музея в соцсетях сотрудники расскажут о ведущих челябинских художниках, которые в разное время влияли на художественную жизнь города и формировали ее. Музей изобразительных искусств бережно хранит и собирает произведения этих художников, и сейчас их можно воочию увидеть на выставке в Картинной галерее.Героями видеороликов стали Николай Черкасов, Владимир Бубнов, Сергей Удалов, Владимир Мишин. Один из рассказов посвящен Эрнсту Неизвестному: не все знают, что история семьи прославленного мастера тесно связана с Челябинской областью.Видеорассказы о художниках будут размещаться в аккаунтах музея в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, на YouTube-канале ежедневно с 7 по 11 сентября в 19.30.Кстати, записаны они на выставке «Классики и современники. Музейные поступления 2010-2020», которая открыта в рамках реализации национального проекта «Культура». Она проходит в Картинной галерее до 27 сентября.Эта выставка – одно из центральных музейных событий в год празднования своего 80-летнего юбилея. Она посвящена дарам и приобретениям последнего десятилетия, обогатившим музейное собрание на 2000 предметов искусства. Для экспозиции отобраны ключевые 76 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.