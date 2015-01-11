Более 40 южноуральских спортсменов выступят на домашнем чемпионате по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет на челябинском легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной с 8 по 11 сентября, должен помочь южноуральским спортсменам успешно выступить и вернуться в элитную группу команд-участниц чемпионатов страны – Суперлигу. Хозяева соревнований заявили на эти старты более 40 спортсменов, способных побороться за медали.Южный Урал имеет большой опыт в проведении крупнейших всероссийских стартов по легкой атлетике. За последние два года на ЛК имени Елесиной прошли финальные старты Спартакиады учащихся России, первенства страны среди юниоров различных возрастов, крупные всероссийские старты. Накопленный опыт позволяет бригаде судей и организаторов успешно принять у себя и сильнейших взрослых легкоатлетов страны. Тем не менее, с подобного уровня соревнований принимающая сторона еще не сталкивалась еще и потому, что Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение доверить Челябинску организацию чемпионата и первенства России среди юниоров до 23 лет. Обычно эти соревнования разведены по времени и по месту проведения, но в этом году все усложнилось по известным причинам и южноуральская столица примет два главных соревнования года в одно время. Ко всему прочему ВФЛА приняла решение допустить ведущих юниоров и юниорок до 20 лет до соревнований в рамках чемпионата России.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области