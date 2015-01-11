В первый день чемпионата России-2020 по легкой атлетике будет разыграно восемь комплектов наград

8 сентября на челябинском ЛК имени Елены Елесиной стартует чемпионат и первенство России среди юниоров по легкой атлетике. В первый день соревнований будет разыграно 18 комплектов наград. Накануне состоялась пресс-конференция организаторов и руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортивный директор ВФЛА Светлана Абрамова отметила, что приятно удивлена тем, насколько быстро принимающая сторона сумела качественно подготовиться к организации соревнований в столь сжатые сроки. Напомним, что ранее планировалось провести чемпионат России в Чебоксарах, однако в связи с пандемией коронавируса сроки проведения постоянно сдвигались.«Челябинск сделал даже больше, чем нужно, – отметила Светлана Абрамова. – Стадион в прекрасном состоянии. Видно, что организаторы вложили душу в то, чтобы здесь все прошло на высоком уровне. И настоящим откровением для меня стало то, что всех участников соревнований встречали волонтеры в аэропорту, с подобной гостеприимностью мы сталкиваемся впервые».
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области